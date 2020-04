Le marché de Rungis a lancé sa plate-forme officielle en ligne

Rungis s’adapte à la crise et s’organise. Alors que les marchés ouverts et fermés ont été interdits par le gouvernement, « le ventre de Paris » a lancé une plate-forme batpisée «Rungis livré chez vous».

Le site rungislivrechezvous.com a ouvert mercredi 1er avril.

#confinement : «Nous avons pris une initiative avec @vpecresse, c'est "Rungis livré chez vous" [...] c'est le moyen via un site d'internet de mieux livrer les gens confinés chez eux», annonce @slayani, président du @marchederungis au micro de @VenturaAlba dans #RTLMatin pic.twitter.com/T70LAfrnDE — RTL France (@RTLFrance) March 27, 2020

On peut y commander de tout : fruits, légumes, viandes mais aussi produits laitiers et épicerie (pâtes, sucre, farine) et surtout se faire livrer à domicile. Pour assurer ce service, Rungis a fait appel à Califrais et Chronofresh, filiale de Chronopost qui assure un transport sous 48h de produits frais entre 0°C et 4°C.

Les livraisons (50€ minimum + frais transport, gratuite au delà de 150€) auront lieu les mercredis et vendredis, grâce à huit camions mobilisés. En fonction de la demande, le dispositif pourra être revu à la hausse.

Pour l’heure, la livraison n’est accessible qu’à Paris.

L’ensemble des produits sont d'origine française et une grande partie provient d'Ile-de-France.

Le marché a annoncé dans la foulée un accord de partenariat avec la plate-forme Epicery, qui met en relation quelque 400 détaillants de proximité (primeurs, bouchers, charcutiers, traiteurs, boulangerie, chocolatiers, etc.) parisiens et lyonnais et les particuliers, et qui est en train de se développer sur toute la France.

Cette initiative a été mise en place avec la région. « Malheureusement avec le confinement les marchés ont dû fermer. Pour que les Franciliens puissent continuer à être approvisionnés en produits frais, la région va accompagner le marché de Rungis pour mettre en place un site « Rungis livré chez vous » et faire de la livraison à domicile » a déclaré Valérie Pécresse, présidente de la région dans un tweet.

Contacté par CNEWS, le staff de Rungis assure que ce lancement n'est pas une réponse à la multiplication des faux sites se revendiquant du plus grand marché de France qui ont essaimé sur le net cette semaine. Il intervient alors que les producteurs font face à un afflux de stocks qu’ils peinent à écouler compte tenu de la fermeture des marchés.

Mais pour le président de Rungis Stéphane Layani, il revêt une importance particulière : il estime que Rungis livré chez vous a vocation à devenir « les taxis de la Marne de la guerre contre le coronavirus», faisant référence à l'utilisation de centaines de petits taxis par le maréchal Galliéni en 1914 pour convoyer les soldats au front pour faire face à l'offensive allemande.