Coronavirus : comment éviter de trop manger pendant le confinement ?

Chacun réagit à sa façon à l'épidemie de Covid-19 et au confinement qu'il entraîne. Pour certains, le stress et le trouble d'un rythme peuvent occasionner des «excès» alimentaires. Voici les conseils de Florence Thorez, diététicienne nutritionniste, pour éviter de trop manger.

Pour cela, il faut déjà bien constituer ses repas quotidiens : «Une bonne assiette, c'est une assiette à trois compartiments : une part de protéine animale ou végétale, une part de légume cru ou cuit et une part de féculent», affirme la membre de l'association française des diététiciens nutritionnistes (AFDN). En plus d'apporter une alimentation équilibrée, une «bonne assiette» permet d'éviter le sentiment de faim entre les repas.

Néanmoins, la quantité présente dans les assiettes doit être adaptée au confinement : «Il faut essayer de limiter un peu ses portions car on a tous beaucoup moins d'activités physiques, et donc moins de besoins en énergie». Même si Florence Thorez reconnaît que cela n'est pas toujours évident, elle conseille de «manger plus lentement, pour y arriver».

Malgré une «bonne assiette» au déjeuner, si un creux se fait sentir au fameux «quatre heures», l'experte en nutrition et diététique propose un choix stratégique : «Le nombre de produits laitiers par jour est de deux pour les hommes et trois pour les femmes, si au déjeuner on a plutôt prit un fruit, on peut donc tout à fait prendre un produit laitier. D'autant plus que ce dernier est un coupe-faim intéressant car il contient des protéines».

Néanmoins, il ne faut pas toujours se priver de ces «aliments plaisirs», mais plutôt changer sa façon de consommer, avertit-elle : «Si vous avez très envie de quelque chose, il ne faut pas se mettre en état de résistance en se disant "c'est pas bien de manger du chocolat" ou "je vais encore prendre du poids", car cela ne peut qu'entraîner des pensées négatives. Observez-le, sentez-le, mettez-le dans une belle assiette, découpez-le et mangez le lentement.»

LE CONFINEMENT, SOURCE (OU PAS) DE GRIGNOTAGE

Si le stress peut entraîner des envies de grignotages, Florence Thorez rapporte que, malgré l'épidémie qui se propage en France, ses clientes sont moins stressées qu'avant le confinement : «Beaucoup ressentaient un important stress lié au travail et me rapportent qu'elles sont moins stressées maintenant qu'elles sont en télétravail».

En revanche, certaines de ses clientes qui perdent un rythme, en chômage partiel ou avec peu de télétravail, mangent à des horaires décalés et sont plus tentées par le grignotage. Pour les personnes dans ce cas de figure, elle conseille de «garder un rythme et de profiter de ces heures pour bouger un peu, en se faisant des parcours avec un escalier par exemple, et d'avoir à peu près les memes horaires de réveil et de repas».