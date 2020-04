Les meilleurs sites où acheter du poisson en ligne

Riche en vitamines et surtout en acides gras (les fameux oméga 3), le poisson est excellent pour la santé. Avec le confinement et la fermeture des marchés, s'approvisionner relève parfois du défi. Heureusement, certains sites de qualité proposent de la livraison à domicile.

Poiscaille

Le « circuit court » de la mer, qui revendique des milliers d’abonnés, a suspendu son système de casier sur abonnement pour la durée du confinement. Mais la partie boutique du site est ouverte : on peut y acheter un panier de poissons de 1kg ou 2 kg. A l’intérieur, c’est la suprise.« On vise un mélange poisson noble et modeste » précise l'équipe. Il est également possible de commander des coquillages à la carte : coquilles Saint-Jacques, coques, palourdes, huîtres creuses, bulots… Pour la livraison, c’est soit par Chronofresh (+14,90€) soit retrait en point relais.

Livraison : France

Fish&Shop

La plate-forme Fish & Shop du poissonnier Christophe Hierax (Paris 16e) est toujours ouverte et assure les livraisons. On y trouve des produits de la mer issus pour la plupart de pêches réalisées par des petits bateaux en Bretagne, aux Sables-d’Olonne, à Saint-Gilles-Croix-de- Vie ou encore Port-en-Bessinbar. Les filets ont des coupes nettes et précises, ils sont envoyés sous vide. Bar, saumon, lieu jaune, à partir de 28€ le kilo. La livraison est facturée 5€ et gratuite au-delà de 80€.

Livraison : Paris et la proche banlieue

Pourdebon

La plate-forme qui recense un grand nombre de petits producteurs dispose d’une offre poissons et fruits de mer assez intéressante. Le sourcing est impeccable : les producteurs sont associés à leurs produits et en un simple clic on découvre leur profil, (photos à l’appui) et la description de leur activité. En matière de coquillages, les huitres sont bien représentée : de Carmargue, de la Manche ou encore du Morbihan. Pour le poisson, daurades, saumon et cabillaud sont au menu.

Livraison : France