Confinement : 5 recettes de desserts sans farine à réaliser pour tenir jusqu'au 11 mai

En ce deuxième mois de confinement, la farine, comme les pâtes, fait partie des abonnés absents des rayons de supermarchés. Pas de panique, voici une sélection de desserts à réaliser sans cette denrée rare, grâce à l'imagination de chefs pâtissiers.

Préparer des gâteaux sans farine ne relève pas de la mission impossible. Bien au contraire, de nombreuses spécialités comme le tiramisu, la charlotte ou la crème caramel, ne contiennent pas cet ingrédient, et restent tout aussi succulents.

Des pros des fourneaux ont imaginé des recettes simples et faciles sans le moindre gramme de farine de blé. De quoi ravir également les personnes intolérantes au gluten.

Le moelleux au chocolat de Benoît Castel

Ingrédients (préparation : 12 min - cuisson : 12 min pour des individuels / 20-25 min pour un grand plat)

- 250 g de chocolat noir 64%

- 250 g de beurre

- 250 g d’œufs entiers

- 162 g de sucre semoule

- 87 g de maïzena

1) Faire fondre le beurre et laisser à feu doux afin qu’il reste chaud.

2) Mélanger le sucre et la maïzena, au batteur ou au fouet.

3) Ajouter les œufs, bien mélanger sans trop travailler l’appareil.

4) Verser le chocolat dans le beurre, bien fouetter pour le faire fondre et verser dans le mélange précédent.

5) Mélanger fortement.

6) Cuire les moelleux individuels à 160°C pendant 12 minutes ou dans un grand plat 20 à 25 minutes à 160°C.

Le tiramisu café-marron de Christophe Michalak

Ingrédients (préparation : 5 min)

- Une boîte de boudoirs ou de biscuits à la cuillère

- Un café, expresso si possible

- 100 g de crème fleurette

- 100 g de mascarpone

- 20 g de sucre semoule

- 1 œuf

- Du sucre glace

- Une tablette de chocolat au lait ou noir

- 1 cuillère de cacao

1) Déposer une belle cuillère de crème de marron dans un verre.

2) Tremper des biscuits secs dans un café expresso (possibilité d'y ajouter un zeste de citron jaune).

3) Mélanger la crème fleurette, le mascarpone, le sucre semoule et l’œuf, puis monter au fouet.

4) Mettre la préparation au minimum une heure au réfrigérateur pour obtenir une belle mousse comme un sabayon.

5) Dresser dans le verre, parsemer de brisures de chocolat, saupoudrer de sucre glace et de cacao.

6) Réserver de nouveau une heure au réfrigérateur, avant de servir.

Le riz au lait à la vanille et dulce de leche de Yann Couvreur

Ingrédients (préparation : 30 min)

Pour le riz au lait :

- 300 g de lait entier

- 250 g de crème

- 60 g de sucre

- ½ gousse de vanille

- 100 g de riz rond

- 40 g de raisins secs

- 25 g de rhum ambré

Pour le dulce de leche :

- 850 g de lait entier

- 250 g de sucre

- ½ gousse de vanille

- 4 g de bicarbonate de soude

1) Verser le rhum chaud sur les raisins pour les faire gonfler.

2) Faire bouillir le riz puis l’égoutter au bout de dix minutes. Dans une casserole, mélanger le riz, le lait, 150 g de crème et la ½ gousse de vanille grattée.

3) Chauffer à feu doux, en ajoutant le sucre, puis laisser réduire. Verser la préparation dans un saladier, filmer «au contact» du riz, et placer au réfrigérateur.

4) Une fois refroidi, sortez le riz, retirer le film alimentaire, ajouter les raisins égouttés et la crème (fouettée au préalable, 100 g).

5) Mélanger doucement et avec amour. Râper et déposer quelques zestes d’oranges.

6) Pour le dulce de leche, mélanger et faire chauffer le lait entier, le sucre, la vanille grattée, et laisser réduire dans la casserole. Ajouter du bicarbonate pour la texture et l’onctuosité.

7) Tapisser le bol de dulce de leche, déposer deux grosses cuillerées de riz au lit. Ajouter du caramel pour davantage de gourmandise.



La crème caramel de Jean-François Piège

Ingrédients : (préparation : 1h15 – cuisson : 2h30)

Pour le caramel au beurre salé :

- 150 g de sucre en poudre

- 8 cl d’eau

- 6 cl de crème liquide

- 45 g de beurre doux

- 3 g de fleur de sel

Pour la crème brulée :

- 75 cl de lait demi-écrémé

- 25 cl de crème liquide

- 160 g de sucre en poudre

- 2 gousses de vanille

- 20 cl de jaunes d’œufs

1) Pour réaliser le caramel au beurre salé, mettre le sucre dans une casserole avec 5 cl d’eau et laisser cuire jusqu’à l’obtention d’un caramel. Dans une autre casserole, faire bouillir la crème liquide avec 3 cl d’eau. Pour déglacer le caramel, incorporer ce mélange petit à petit, puis terminer avec le beurre et la fleur de sel. Verser dans le fond des ramequins et réserver au frais.

2) Pour préparer la crème brûlée, faire chauffer doucement la moitié du lait et de la crème avec le sucre et les gousses de vanille fendues et grattées. Verser ce mélange chaud sur le reste des ingrédients. Laisser reposer 1 h au réfrigérateur, puis versez l’appareil dans les ramequins, sur la sauce caramel.

3) Préchauffer le four à 90°C (th. 3), puis enfourner les ramequins et laissez cuire 2h30.

4) Réserver au réfrigérateur jusqu’à refroidissement.

Le gâteau de semoule de Bryan Esposito

Ingrédients : (préparation : 25 min – cuisson : 30 min à 180°)

- 60 g de semoule fine

- 20 g de cassonade

- 20 g de miel

- 500 g de lait

- 1 œuf

- 15 g de beurre demi-sel

- une gousse de vanille

- 100 g de sucre (pour le caramel)

- 125 g de raisins secs

- 45 g de rhum ambré

- 45 g d'eau

- 100 g de cassonade (pour le sirop)

1) Pour le sirop, porter à ébullition l'eau, les 100 g de cassonade. Retirer du feu, ajouter le rhum et les raisins. Couvrir jusqu'à complet refroidissement.

2) Préparer un caramel à sec, puis déglacer avec le sirop des raisins et verser dans le fond du moule.

3) Faire chauffer le lait avec la gousse de vanille grattée et porter à ébullition. Verser la semoule puis cuire à feu doux environ 10 minutes en mélangeant.

4) Une fois la semoule bien cuite, ajouter les 20 g de cassonade et les 20 g de miel puis mélanger. Ajouter l'œuf, mélanger de nouveau. Et enfin, ajouter le beurre et les raisins égouttés.

5) Verser la semoule dans le moule caramélisé puis cuire 30 minutes à 180°. Démouler une fois tiède. Servir avec une boule de glace vanille ou de la crème épaisse d’Isigny.