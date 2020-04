Jean Imbert rouvre sa cuisine et se lance dans la livraison de repas à domicile

Alors que le confinement a commencé il y a plus d’un mois, le chef parisien Jean Imbert a décidé de s’adapter à la crise sanitaire et se lance dans la livraison de plats cuisinés à domicile.

« Je n’arrive plus à attendre les bras croisés. Depuis cinq semaines je me demande ce que va devenir mon métier (…) il est important de regarder a minima vers l’avenir, sauver les entreprises que j’aime, le restaurant avec ma grand-mère, aider nos producteurs en leur achetant leurs produits, se réinventer, ou tout du moins essayer » explique le chef propriétaire de Mamie (Paris, 16e).

Cette nouvelle offre baptisée « Mamie et Jean à la maison » est déjà disponible. Il s’agit davantage d’un restaurant qui se déplace à la maison que « d’un fast food mangé devant la Tv » selon l'ancien vainqueur de Top chef.

Le panier repas se décline en deux versions : un repas « mamie » (47€) et un repas « végétarien » (42€). Ils se composent de deux entrées, d’un plat et d’un dessert. Toutes les recettes sont issues du restaurant Mamie. Cette semaine on se régalera par exemple d'un foie gras au porto et d'une poulette à l’estragon au riz grillé et au carottes nouvelles. « Les plats devront être réchauffés, il y aura des astuces avec les paniers repas. Il y aura aussi des choses a consommer plus tard comme une confiture que je suis en train de faire» détaille à CNEWS Jean Imbert.

Le menu changera chaque semaine. Il sera préparé par Jean Imbert lui-même ou par son chef « en respectant à 100% les règles d’hygiène et en étant équipés de masques et gants ». La livraison (+10€) est possible à Paris et à Boulogne Billancourt. Les voisins de Mamie peuvent réserver leur panier sur le site et se rendre sur place pour le retirer (entre 18H et 18H30).

Ce nouveau dispositif permet en tout cas à Jean Imbert de rouvrir sa cuisine pour faire partager au plus grand nombre son savoir-faire. Derrière les fourneaux le jeune chef arbore le sourire : «un plat réunit les gens. Cuisiner rend meilleur, dans un lien social, dans un lien avec sa familles, ses amis. Je suis très heureux que les Français se remettent en cuisine lors de cette épreuve» conclue-t-il.

Mamie, 35 bis, rue Jean de la Fontaine, Paris 16e