A Paris, 5 chefs étoilés proposent des repas gastronomiques à déguster à la maison

Impatients d'obtenir un feu vert pour rouvrir leurs portes, les restaurants s’adaptent en faisant de la livraison à domicile ou du click and collect. Parmi eux, on trouve de grands restaurants étoilés qui proposent de se faire un repas gastronomique à la maison

La Scène, Stéphanie Le Quellec (2 étoiles)

La célèbre chef, tout juste auréolée de 2 étoiles pour son restaurant La Scène (Paris, 8e), vient de se lancer dans le défi de la livraison de repas à domicile. La carte se télécharge directement sur son site: trois entrées (entre 8€ et 15€), quatre plats (entre 19€ et 35€), pain maison accompagné de fromages et 3 desserts (entre 6€ et 9€). Par exemple, terrine de canard au poivre de Timut, pickles de légumes, blanquette de veau printanière infusée au café.

Des prix très abordables pour une cuisine deux étoiles. Stéphanie Le Quellec pense aussi aux familles. Elle propose des paniers pour réaliser les recettes publiées sur le compte instagram du restaurant (@restaurantlascene) (burger party, chateaubriand au poivre…). Et pour ceux qui voudraient aller encore plus loin, un service « sur-mesure » est proposé ( 01 42 65 05 61)

Livraison : Paris intra muros (livraisons réfrigérée)

Septime, Bertrand Grébaut (1 étoile)

Le chantre de la cuisine nature a lui aussi son service de vente à distance. « Septime à la maison » propose un menu de la semaine (attention, quantité limitée et grosse demande) pour 32€. En ce moment, asperges blanches au pesto amandes/ail des ours en entrée, joue de bœuf confite et légumes de printemps en plat et nage de fruits rouges à l’hibiscus et financier pour finir.

Ce menu est « prêt à manger ». Les clients reçoivent dans le colis des indications pour réchauffer le plat et assembler les éléments. On pourra le compléter de quelques tapas comme la mozzarella nanina aux anchois et au cédrat (12€) ou encore le tarama de clamato. (7€).

Livraison : Paris intra muros

Baïeta, Julia Sedefdjian (1 étoile)

La plus jeune chef étoilée de France Julia Sedefdian ne propose pas encore de livraison mais on peut tout à fait commander des plats à emporter (5, rue de Pontoise, Paris 5). Au menu, des assiettes (tapas à partir de 7€ et plats à partir de 16€) à la carte inspirées de ses origines niçoises mais aussi des plats créoles qui rappelent les racines martiniquaises de ses associés : cabillaud rôti/ fregola sarda, riz/saucisse fumée/lentilles, boudins créoles et accras de morue…On passe commande par téléphone (06 15 64 74 03) du lundi au samedi de 11h à Minuit.

[©Pierre Lucet Penato ]

Table, Bruno Verjus (1 étoile)

Bruno Verjus, chef charismatique de Table (Paris, 12e) suggère de devenir « cuisinier étoilé le plus simplement du monde ». Ses paniers «prêt à l’emploi» sont remplis de produits de ses artisans fétiches. Ils doivent servir à réaliser des recettes simples à mettre en œuvre « pour un résultat vivant, éthique et porteur de sens » selon le chef.

Ils sont à partir de 50€ par personne. Le site propose également d’acheter à l’avance un repas dans le très réputé restaurant pour l’après-confinement (déjeûner à partir de 70€ par personne)

Livraison : Paris intra muros

Tomy & Co, Tomy Gousset (1 étoile)

Tomy Gousset pépare depuis peu des paniers de repas à venir chercher sur place (Paris, 7e - 0615851975) où à commander par Deliveroo (+6€). Ils changent environ deux fois par semaine. Le menu du moment (30€) comprend entrée/plat/dessert : saumon en gravlax, salade de lentilles, quinoa et radis rouge, lomillo ibérique (porc) et frégola à la tomate, olives et fleurs de câpres et en dessert tarte fromage blanc aux zestes de citron, compoté de rhubarbe, gariguette et riz soufflé.

Livraison : Paris et proche banlieue (Deliveroo)