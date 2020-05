La pizza, les moules-frites et le steak-frites sont les trois plats qui manquent le plus aux Français

Alors que les restaurants sont portes closes depuis le début du confinement, les Français se morfondent de ne plus pouvoir se rendre dans une pizzeria.

D’après un sondage Ifop réalisé pour Le Fooding et Uber Eat qui vient d’être publié, la pizza est en effet le plat qui leur manque le plus. Ils sont près de 50% à le reconnaître. Un pourcentage qui monte jusqu’à 70% pour la catégorie des 25-34 ans.

Viennent ensuite dans ce classement des plats fétiches que regrettent les Français, les moules-frites (44%) et le steak-frites (43%). Des plats finalement relativement simples, et assez chargés en matière de calories. Ils appartiennent au registre de la cuisine de réconfort.

« Les Français marquent ainsi leur volonté de retour à la simplicité culinaire dans un contexte économique et budgétaire qui s’annoncent aussi difficile pour eux que pour les restaurateurs » analyse l’Ifop.

Les plats plus traditionnels, appartenant au patrimoine culinaire de l’Hexagone, comme la blanquette de veau ou le bœuf bourguignon n’arrivent que loin dans le classement : 10 et 12e position.

En toute fin, on retrouve des plats plus exotiques comme des mets phares de la cuisine asiatique (13% pour le bo bun et 10% pour les ramen).