A quoi vont ressembler les Mc Donald’s lors de leur réouverture ?

Le succès des drives Mc Donald’s atteste que la population attend impatiemment la réouverture des restaurants de la célèbre chaîne de burgers.

Si aujourd’hui aucune date n’a été arrêtée – le gouvernement vient de rappeler qu’il fera part de sa décision à la fin du mois pour les restaurants – un test effectué à aux Pays-Bas donne un aperçu de ce à quoi pourraient ressembler les établissements de la chaîne américaine dans le monde post-confinement.

In a trial at a restaurant in the Netherlands city of Arnhem, McDonald's has been looking for ways to maintain physical distancing when the coronavirus lockdown is relaxed. https://t.co/daeDvlhulk

— CBC Marketplace (@cbcmarketplace) May 4, 2020