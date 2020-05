A Amsterdam, un restaurant trouve la parade contre le coronavirus

Pour faire face à la menace de propagation du virus, les restaurants sont contraints de repenser leur organisation. A Amsterdam, la table ETEN de l’espace culturel Mediamatic, a mis en place des petites serres de jardin individuelles pouvant accueillir une table de deux convives.

Les clients sont isolés les uns des autres, respectant les mesures de distanciation sociale que recommandent les autorités.

Les serveurs quant à eux portent des visières et des gants. Ils servent les plats à l’aide d’une longue planche en bois pour éviter de s’introduire dans les serres.

©Willem Velthoven for Mediamatic Amsterdam



« Nous nous sommes dits « voyons ce qu'il se passe si on s'assied dans ces petits endroits, si c'est bien et si nous pouvons servir de manière sécurisée », et en fait ça fonctionne plutôt bien » a expliqué le directeur du site, Willem Velthoven.

Ce dispositif spécial s’adresse aux gens « qui vivent déjà ensemble ». Il a été baptisé « serres séparées », en français.

©Willem Velthoven for Mediamatic Amsterdam



Après plusieurs tests concluants, le restaurant situé dans le quartier de l’Oosterdook, dans le centre de la capitale néerlandaise s’ouvrira au public le 21 mai prochain. Mais les premières réservations ont été prises d’assaut si bien que tout est complet d’ici à fin juin.

Un menu unique végétarien en quatre plats ainsi qu’un cadre romantique attendent ceux qui ont réussi à réserver leur table.