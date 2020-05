5 conseils pour un pique-nique réussi

Avec les beaux jours et l’envie de grand air après des semaines de confinement, le pique-nique s’annonce comme la grande tendance de l’été.

Au milieu d’une excursion, au cours d’un voyage ou tout simplement dans un coin de verdure avec des amis ou collègues, c’est le moment privilégié où détente et plaisir sont de rigueur. Journaliste culinaire, Raphaële Marchal vient de publier « Passion pique-niques » (éd. Michel Lafon). Elle donne ses conseils pour le réussir à tous les coups.

Trouver un bon spot

Il faut un cadre assez dingue. La plupart du temps on s’imagine qu’on trouvera le spot où s’installer au cours de la balade. Je recommande à l’inverse de le déterminer à l’avance, quand c’est possible bien évidemment. L’idéal est de le faire au 2/3 parcours de l’excursion. Comme ça, il ne reste qu’1/3 pour l’après repas. Après un généreux pique-nique, on n’a pas toujours envie de marcher 3h sous le soleil le ventre plein.

Prendre du frais

Le pique-nique est souvent associé au pâté, au jambon, aux cornichons... Ça fait effectivement partie du jeu mais il ne faut pas oublier les produits frais. Des fruits, des légumes sont toujours très appréciés. Par exemple, un melon entier et coupé en deux, à manger à la cuillère. Je suis une bonne mangeuse, le pain et le fromage c’est mon truc. Mais les produits frais permettent d’affronter la fatigue et la chaleur.

Prévoir un bon matériel

Les vrais couverts sont toujours plus agréables que le plastique. Et c’est plus écolo. Pour le reste, les boîtes Tupperware sont idéales car réutilisables. Quant aux boissons, je recommande une gourde pour chacun. On pourra aromatiser l’eau avec du citron, de la menthe ou du concombre. On peut aussi s’en servir pour transporter un bon gaspacho ou l’hiver une bonne soupe de potimarron. Enfin pour le sol, je ne suis pas une adepte des plaids mais pour ceux qui n’aiment pas les petites bêtes, c’est peut-être mieux.

Partager son repas

Le pique-nique c’est un moment de partage. Chacun ramène sa spécialité ou alors un bon truc qui restait dans son frigo. La reine des gâteaux fera son super dessert. Moi j’aime bien prendre des tartinables comme du caviar d’aubergines où tout le monde pioche avec des crudités. Et puis ce qu’il y a de bien dans le pique-nique c’est qu’il n’y a pas de règles. Je peux tout à fait manger du fromage, passer au dessert, faire une pause puis repartir sur une entrée.

Se méfier de la météo

La température va influencer ce qu’on va mettre dans son sac. Par exemple, on évitera le poisson cru, le beurre ou tout ce qui risque de retomber s’il fait très chaud. Attention aussi aux fraises ou aux fruits fragiles. A l’inverse à la montagne le froid va transformer la texture de certains produits comme les brioches, les bretzels... Quand je fais un pique-nique au ski, je prends souvent du far breton. Il résiste à toutes les températures et avec ça je suis sûre de bien tenir.

«

Passion pique-niques»

, Raphaële Marchal, éditions Michel Lafon, 14,95€