Restaurants : la solution qui remplacera les menus pendant le déconfinement

Les restaurants ont désormais le feu vert pour rouvrir leurs portes. Mais ils peuvent le faire à condition de respecter une série de mesures définies par le gouvernement.

Parmi elles, la question du menu a son importance. En effet, traditionnellement cette carte qui liste tous les plats et les boissons est appelée à passer de mains en mains, d’un client à l’autre, ce qui est problématique quant à la circulation du virus.

D’après le protocole sanitaire, « Les menus seront présentés dans la mesure du possible sous toute forme évitant tout contact (par exemple: ardoise, oralement, QR code); dans le cas de l'utilisation d'un menu papier celui-ci ne devra pas être manipulé par plusieurs clients, ou alors le client utilisera du gel hydro alcoolique pour se désinfecter les mains avant et après manipulation »

Si l’usage du papier apparaît comme la solution la plus simple, elle est en revanche la moins écologique. C’est sans doute vers la dématérialisation des menus que les restaurateurs vont se tourner. En clair, les applis qui permettent d’accéder au menu à partir de son smartphone. Sans attendre le 2 juin de nombreuses initiatives ont déjà vu le jour.

A Rouen par exemple, le site spécialisé « Rouen bouge » a lancé « Eat up ». Les clients scannent à l’aide de leur smartphone un QR code qui est présent sur chaque table. Le menu du restaurant s’affiche ensuite. Même concept pour Ouilacarte développée par AirK2. L’appli permet même aux utilisateurs de recevoir l’addition sur leur téléphone.

Se présentant comme le numéro 1 en en Europe « de la prise de commande pour les hôtels, bars et restaurants grâce à la technologie du QR CODE », Skeat était déjà plébiscitée par les restaurateurs avant le confinement, ce qui a permis à la start-up française de peaufiner son appli. Elle va même jusqu’à afficher les allergènes, supprimer en temps réel les plats qui ne sont plus disponibles ou encore présenter un menu traduit en anglais ou en chinois. Les habitués de Rosa Bonheur à Paris ou de Maison Maison sur les quais du Louvre la connaissent bien. Actuellement, plusieurs centaines d’établissements l’utilisent.

La plupart de ces services sont payants, à partir d’une dizaine d’euros par mois, et ne prennent pas de commission sur les ventes. L'application alacarte.direct proposé par DGK Web est quant à elle gratuite. C’est en entendant le chef Philippe Etchebest à la radio que son fondateur Damien Gossart a eu l’idée d’un tel projet afin de se rendre utile. Aujourd’hui plus de 200 établissements font appel à son appli, « du petit café de villange en passant par des lieux plus prestige » a-t-il annoncé sur France Inter.