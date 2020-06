Après l'œnotourisme, voici le «bièrotourisme»

Après le vin, la bière ? Alors que l’œnotourisme attire des millions de Français chaque année, les professionnels de la bière veulent à leur tour proposer des parcours touristiques pour mieux faire découvrir leur activité.

La France qui recense plus de 2000 brasseries possède un riche patrimoine en la matière. L’an dernier, elles ont déjà accueilli près d’un million de visiteurs. Mais pour ses représentants, ce chiffre pourrait être boosté.

Afin d’aider les amateurs de mousses en tout genre à trouver un site qui propose visite et dégustation, Brasseurs de France – syndicat majoritaire de la profession -vient de lancer un site spécial. C’est un moteur de recherche qui liste toutes les brasseries ouvertes au public en fonction de son lieu de résidence ou de son lieu de vacances.

Par exemple, Salers en Auvergne est connu pour son fromage et sa viande. Il l’est un peu moins pour sa brasserie 360 qui jouit d’un cadre superbe avec le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne. L’idée est de coupler randonnée et dégustation de bière et de fromage.

©TLS pour Brasseurs de France

Le tourisme brassicole peut aussi faire découvrir des sites historiques comme l’abbaye Saint-Wandrille en Normandie qui produit de la bière depuis quelques années.

La visite est l’occasion de comprendre les secrets de fabrication. « Les Français aiment la bière mais peu d’entre eux savent ce qu’il y a dedans » explique à CNEWS Maxime Costilhes, délégué général de Brasseurs de France.

Il assure que toutes les brasseries recensées sur le site se sont organisées pour accueillir des visisteurs en toute sécurité : respect de distanciation, port de masque, mise à disposition de gel hydroalcoolique … L’ensemble du circuit des visites a été repensé pour respecter les nouvelles normes sanitaires.

©istock

Particulièrement touchés par la crise avec la fermeture des bars et l’annulation des festivals, les brasseurs espèrent que les Français sauront manifester leur soutien en se rendant sur leur site cet été pour les vacances. « Le tourisme peut être un moyen de compenser. Ça fait partie de l’idée. Ceux qui souhaitent acheter de la bière à la fin de la visite, ça serait bien pour les brasseries » explique Maxime Costilhes.