Esprit Barbecue : le spécialiste français du barbecue

L’enseigne indépendante Esprit Barbecue propose tout au long de l’année une large gamme de produits autour de l’univers du barbecue. La convivialité et le partage d’une passion culinaire comme fil rouge de son activité.

Spécialisé dans l’univers du barbecue depuis dix ans, Esprit Barbecue propose à la vente plus de 3000 références sur son site marchand, et plus de 200 outils de cuisson en exposition magasin.

Après l’ouverture d’une première enseigne à Bondues dans le nord de la France, victime de son succès, le magasin s’est depuis déplacé dans un nouvel entrepôt de 1000 mètres carrés situé dans le parc de l’innovation de Marquette Lez Lille (59). Un lieu idéal pour accueillir, conseiller, et partager avec une large communauté de fins gourmets, la passion commune du barbecue.

Magasin Esprit Barbecue

Esprit Barbecue : un large choix de produits

Du traditionnel barbecue à la savoureuse plancha, en passant par le brasero ou le fumoir, l’entreprise Esprit Barbecue a, au fil du temps, étoffé sa gamme de produits de grandes marques, mis en vente en magasin ou sur son site internet.

Aux côtés des produits phares de cuisine d’été, l’entreprise développe des univers complémentaires comme le chauffage et l’ambiance d'extérieur, l’univers de l’apéro comprenant notamment les jeux d'extérieur pour toute la famille, ainsi que la vente de produits autour du vin et des couteaux de cuisine. Des idées cadeaux originales et l’univers du fumage s’ajoutent à cela, afin de proposer tout au long de l’année, des produits autour de la cuisine conviviale.

Accessoires de barbecue par Esprit Barbecue

À l’image de son activité, Esprit Barbecue désire mettre l’humain au cœur de son métier en proposant un service client premium. Chaque client peut profiter d’un conseil de spécialiste avant l’achat, ainsi qu’un suivi personnalisé. D’autre part, le service après-vente Esprit Barbecue garantit aux consommateurs un lien entre les acheteurs et les grandes marques.

Grâce aux pièces détachées vendues par Esprit Barbecue (grilles, coupelles, brûleurs, thermomètres, et bien d’autres), les clients peuvent également réparer ou accessoiriser à souhait leur barbecue selon leurs propres besoins d’utilisation.

Partager une expérience

Au-delà de l’expertise apportée par une équipe de passionnés, Esprit Barbecue organise en parallèle des évènements tout au long de l’année. Grâce à des chefs cuisiniers intégrés à l’équipe, il est possible de profiter de dégustations ou de suivre des cours de cuisine en magasin, pour apprendre à utiliser certains outils de cuisson spécifiques.

Monsieur Pirotais (Top Chef 2015) et Monsieur Lequain (Chef Esprit Barbecue)

Entre convivialité, amusement et partage, l’univers d’Esprit Barbecue offre de multiples possibilités pour aménager son extérieur, profiter de la chaleur d’un feu de bois et des cuissons fumées, quelle que soit la période de l’année.

