La sauce Big Mac désormais vendue séparément

Avec son petit goût de moutarde sucrée, la sauce des Big Mac compte de nombreux adeptes dans le monde entier.

En guise de clin d’œil à ses afficionados, McDonald's France vient d’annoncer la commercialisation de son emblématique sauce en format 25ml. Elle sera tout d’abord disponible le 10 et 11 juin via l’appli McDo+ en « click & collect » au McDrive et en livraison. Puis du 12 au 14 juin, elle se trouvera dans tous les restaurants ouverts.

On pourra la commander avec la boite de chicken McNuggets ou la boîte à partager « chèvre ». Mais il sera également possible de l’acheter à l’unité au prix de 20 centimes la sauce. A noter, seules 3 barquettes par personne sont autorisées.

McDonald's a annoncé commercialiser la dite sauce « jusqu’à épuisement des stocks ». « Puisque c’est [celle] que le monde entier préfère, on vous la met enfin à part pour faire de tous vos plats…des Big Mac » a déclaré la chaîne de fast-food dans un communiqué. Si on sait qu’elle contient de la moutarde, du sucre, et des cornichons, la liste des ingrédients de la sauce Big Mac est toutefois tenue secrète.