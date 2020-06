Le chef pâtissier du Ritz se confronte aux Américains dans un food truck

Quand un chef pâtissier issu d’un établissement 5 étoiles parisiens rencontre un food truck pour aller sillonner l’Amérique, cela donne un documentaire savoureux. The Chef in a Truck est disponible sur Netflix à partir du 10 juin.

Au centre de cette « road série » gourmande figure François Perret : chef discret et surdoué du Ritz Paris qui séduit avec ses pâtisseries pleines de références d’antan et élu l’an dernier « Meilleur Pâtissier du Monde ».

La série commence dans les coulisses du palace parisien pour mieux cerner le personnage. François Perret, virtuose chef pâtissier, est loué par ses pairs (Pierre Hermé, Pierre Gagnaire…). Il est à la tête d’une brigade de 40 personnes. Ses plus belles créations sont des versions palace de références incontournables de nos goûters : cake marbré, petit écolier, barquette…

© 2019 Eagles Team Entertainment - HKCorp

Et tout bascule quand le chef relève le défi de sortir de sa zone de confort et s’embarque dans un food truck imposant avec un nombre réduit de collaborateurs. Dans cette cuisine ambulante, il s’attaque aux marqueurs de la culture food us : tacos, carrot cake, cookie… Des recettes revisitées là encore en mode palace grâce à des ingrédients trouvés sur place : lait, pistache, miel…

Écrite et réalisée par Eric Nebot, la série comporte six épisodes. En cas de succès, une saison 2 pourrait être envisagée.

Bonne nouvelle pour les téléspectateurs parisiens : ils peuvent acheter ces créations dans le « Petit comptoir de pâtisseries » installé place Vendôme (Paris, 1er). En marge du S’more (chou garni) et du cookie, ils pourront découvrir le cake marbré décliné en version thé-citron pour l’été, le mille-feuille aux fruits rouges, la tarte aux fraises ou des madeleines.

