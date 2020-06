Avec sa ConfiNure, Stéphane de Groodt propose des confitures solidaires avec ses amis du cinéma

En collaboration avec le chocolatier Pierre Marcolini, l’humoriste et comédien belge Stéphane de Groodt a imaginé une gamme de confitures baptisée «Confinure», dont les recettes seront reversées à l’association «Rêve de cinéma». Et pour la réaliser, il a fait appel à ses amis du 7e art.

La reine-claude pour Claude Lelouch, les fruits de la passion pour Carole Bouquet, le coing pour Isabelle Carré, la pêche pour François-Xavier Demaison, la rhubarbe pour Dany Boon, la framboise pour Elsa Zylberstein, la fraise pour Michèle Laroque, la figue pour Virginie Efira, l’abricot pour André Dussolier, et enfin la mangue pour Diane Kruger. Sans oublier la cerise, le fruit star pour Stéphane de Groodt, lequel est à l’origine de cette initiative gourmande et solidaire.

Au total, ce sont dix personnalités issues du monde du cinéma - en plus de l'acteur belge - qui ont accepté de se replonger en enfance, et de donner leurs préférences en matière de confiture et de goûter. Le chocolatier belge Pierre Marcolini, a ensuite imaginé des recettes qu’il a créés et réalisées de manière artisanale à partir de produits bio, dans son atelier à Bruxelles.

De la gourmandise pour la bonne cause

Tous les bénéfices de cette ligne de confitures seront reversées à l’association «Rêve de cinéma», qui propose des séances de cinéma au sein des établissements hospitaliers pour divertir les enfants malades, et organise des rencontres avec des comédiens. «En ces jours de déconfinement pour la plupart d’entre nous, il y a ces enfants malades ou handicapés qui poursuivront le leur sans espoir de véritable retour à la vie normale. Enfermés à l’année dans leur chambre d’hôpital, ils doivent leur sourire à leur famille et leurs amis, mais aussi à la grâce de ces soignants et soignantes qui s’affairent à leur chevet», précise Stéphane de Groodt, dans un communiqué officiel.

Ces nouveautés sont vendues en exclusivité sur l’e-shop de Pierre Marcolini au prix de 9,50 euros le pot de 220g.

Retrouvez toute l'actualité food ICI.