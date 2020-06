Ils oublient un fromage pendant un mois et l’appellent « Le Confiné »

De grandes recettes sont nées de moments d’inattention. C’est ce qui est arrivé à un couple de producteurs laitiers à Saulxures-sur-Moselotte (Vosges).

Lionel et Laura Vaxelaire, de la ferme Au Petit Gravier, ont donné naissance par hasard à un fromage pendant la période de confinement. Faisant face à une baisse des ventes mi-mars, le couple se décide à mettre de côté un lot d’une soixantaine de fromages destinés à devenir du munster.

Après quatre semaines, une croûte naturelle fleurie s’est formée. Intrigués, Lionel et Laura l’ont gouté et ont été séduits par sa saveur et sa texture. Crayeux au centre, il a une croûte fleurie blanche et tachetée qui le fait ressembler à un croisement entre un camembert, un saint-nectaire et un munster.

Sur l’emballage, Lionel et Laura ont écrit « Nouveau, il vient de sortir ». Baptisé « Le Confiné », le fromage est commercialisé depuis. Son succès est tel que la production a du mal à suivre.

« Nous avons beaucoup de demandes. C’est l’effet nouveau produit et l’histoire originale de sa création. Beaucoup de gens nous appellent pour savoir si nous faisons de la vente à distance. Hélas nous n’expédions pas les produits. La vente se fait uniquement à la ferme » explique à CNEWS Laura Vaxelaire.

Les amateurs pourront donc le trouver sur place au prix de 12€ le kilo.