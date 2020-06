L'ex-Top Chef Victor Mercier songe à quitter Paris

Malgré l’amélioration de la situation, la crise sanitaire continue à pénaliser les restaurateurs. L’ex-Top Chef Victor Mercier, à la tête de FIEF à Paris, a fait part de son vague à l’âme sur son compte Instagram et son envie de quitter la capitale.

« Je pense être encore plus terrorisé aujourd’hui que lors de la vraie ouverture du restaurant FIEF il y a de cela déjà 7 mois (…) Paris commence à me rendre ouf. Trop de concurrence, tout trop vite, le bruit, la pollution… Très peu d’espaces verts… Tout ça me fait cogiter, je me dis que je passe à côté de l’essence même de mon métier » explique-t-il dans un message posté et illustré par une photo où on voit le jeune chef de dos face à la mer.

S’agit-il d’une décision irrévocable ou bien d’un texte posté sur un coup de tête ? Depuis la première publication du post, un passage a été effacé : « Je vais tout faire pour redresser FIEF, avoir un bilan convenable et… Vendre. Je ne devrais même pas le dire mais tant pis. »

La semaine dernière, lors de la finale de Top Chef, Victor Mercier s’était attiré les foudres des internautes en critiquant sur les réseaux sociaux le manque d’équité entre les deux candidats.

« J'ai réagi à chaud, comme chaque fois et je n'ai pas mesuré la proportion que ça allait prendre » avait-il fini par lâcher.

Anticipant la réouverture des restaurants parisiens, le chef avait lancé un service de livraison à domicile à prix libre afin de s’inscrire concrètement dans le « monde d’après »

Son restaurant FIEF (Paris, 11e) ouvert à l’automne dernier a connu un franc succès jusqu'à sa fermeture contrainte par la crise sanitaire.