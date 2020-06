Les meilleures glaces de l'été

L’été est bien là avec ses températures caniculaires. Pour profiter d’un moment de fraîcheur, on n’a pas trouvé mieux qu’une bonne glace.

Et à Paris les spécialistes ne manquent pas. Leurs créations se dégustent lors d’une balade dans les rues de la capitale voire à domicile pour ceux qui pratiquent la livraison.

La Glacerie Paris

Avec ses tubes de glaces, le MOF David Wesmaël de la Glacerie Paris a apporté un vent de nouveautés dans le secteur. Mais il excelle aussi dans le format classique de la glace en boule à déguster sur un cornet. Les nouveautés de l’été sortent de l’ordinaire : betterave rouge et menthe fraîche et figue de Solliès au baume de Modène pour les sorbets, safran et orange grillée pour les glaces. Disponible en boutique uniquement.

La Glacerie Paris, 13, rue du Temple, Paris 4e

©Thierry Malty

Pierre Hermé

On le connaît pour ses macarons, un peu moins pour ses glaces. Pourtant Pierre Hermé excelle dans cette spécialité. On y retrouve tous les parfums qui ont fait sa réputation : Ispahan, Montebello, Infiniment chocolat… Une longue liste qui vient s’enrichir cet été de deux nouveautés : pain perdu et pêche Melba. Elles sont disponibles en petite (160 ml) ou grande taille (940 ml) jusqu’à la fin de l’été. Disponible, en boutique et en livraison dans toute la France.

©Laurent Fau

A la Mère de Famille

En plus d’être le plus ancien chocolatier de Paris, A la Mère de Famille réalise d’excellentes glaces préparées dans son atelier sur la côte basque. Elles sont à déguster en pots, en cornets, en esquimaux ou en glaces à l’eau dans l’une des 14 boutiques.

pierre Marcolini

Pierre Marcolini a entièrement revu la recette de ses glaces cette année : Lait d'amandes/ Framboises, vanille/caramel, pistache/agrumes... Côté esquimau, le parfum Dulce de Leche fait son entrée. Et petite nouveauté : il est maintenant possible de choisir le topping qu’on ajoute à sa glace.

Le glacier de la Tour d’Argent

L’actualité est décidément chargée pour la Tour d’argent, le prestigieux restaurant parisien installé Rive gauche. L’établissement s’est associé au MOF Emmanuel Ryon de Une Glace à Paris pour proposer le Glacier de La Tour d’Argent. Il prend la forme d’un triporteur installé juste devant le Boulanger de la Tour. Les parfums promettent de belles émotions : caramel croquant parisien, citron jaune tonka, ou encore fraise Mara des bois hibiscus au champagne Tour d’Argent.

Le Boulanger de La Tour, 2, rue du Cardinal Lemoine, Paris 5e

