Un granola au ver buffalo pour le petit déjeûner

Rien de tel qu’un bol de vers au petit déjeuner pour être en forme toute la journée. Le spécialiste français des insectes comestibles Jimini’s vient de présenter son nouveau granola au chocolat noir.

La recette est simple : flocons d’avoine, amandes, pépites de chocolat… et poudre de ver buffalo. Cette larve de coléoptère est réputée pour son caractère digeste, sa teneur en protéines et en acides aminés essentiels. D’après la marque, réduit en poudre, il aurait un petit goût de noisette.

Lancée en 2013, Jimini’s s’est fait connaître en commercialisant des insectes entiers pour l’apéro. Depuis peu, elle vend des aliments où ces derniers sont réduits en poudre comme dans ses barres protéinés.

L’alimentation à base d’insectes est souvent évoquée comme possible réponse à l’augmentation de la population mondiale et les besoins alimentaires qu'elle implique. Riches en protéines, ils consomment moins de nourriture que les autres espèces animales et ont donc une empreinte carbone particulièrement faible.