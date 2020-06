Ses cloches anti-coronavirus cartonnent à l’étranger

Le monde entier s’arrache les cloches de protection anti-coronavirus du designer français Christophe Gernigon depuis que ces dernières sont apparues dans la presse il y a un mois.

Baptisées Plex’Eat, elles se suspendent au plafond, et doivent permettre aux restaurateurs d’assurer le respect de la distanciation sociale tout en effectuant le service.

Plus de 400 articles ont été publiés dans le monde entier, notamment dans le Wall Street Journal. Résultat, près de 5000 demandes d’informations ont été reçues et plus de 700 commandes passées. La dernière ? « Cette nuit une école en Pennsylvanie, aux Etats-Unis m’a commandé 450 modèles » rapporte à CNEWS Christophe Gernigon.

L’hôtel Ritz-Carlton au Bahreïn tout comme le groupe Standard Hotels attendent eux aussi leur livraison. En marge de ces établissements de luxe, des cafés de la banlieue de Tokyo ont également passé commande.

@CGS

Mais à la grande surprise du designer, pas un seul établissement français n’a manifesté d’intérêt pour son dispositif. « C’est assez incompréhensible d’autant que le Plex’Eat est 100% made in France » déplore Christophe Gernigon. Et de citer sa grand-mère : « Elle a 98 ans, j’aimerais pouvoir l’emmener au restaurant ou sur une terrasse, surtout après le confinement que nous venons de vivre. Mais c’est impossible : en ce moment dans les restaurants les gens sont collés les uns aux autres ».

Pour produire son Plex’Eat, le designer s’est associé à l’entreprise française Sitour qui s’était montrée particulièrement réactive. Aujourd’hui le dispositif « est plus simple à monter qu’une commode Ikea » assure le designer. Il coûte 155 euros et est pris en charge à 50% par l’Etat pour les professionnels.

La gamme s’est étoffée depuis peu. Une version duo existe désormais. Elle permet de dîner à deux en toute intimité sans avoir à hurler d’une cloche à l’autre pour se faire entendre. Christophe Gernigon confie réfléchir également à une version dotée d’un pied de lampe, ce qui éviterait la fixation au plafond.