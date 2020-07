La recette (simple) du curry végétal de Christophe Michalak

Le chef pâtissier est un grand fan de légumes. Quand il les cuisine, il confesse écouter «des playlists très années 1980 : U2, Aerosmith, Queen, David Bowie...».Voici sa recette de curry végétal.

Pour 4 personnes, temps de préparation & cuisson : 30 min

200 g de riz basmati

1 brocoli

1 fenouil

1 boite de conserve de pois chiches

1 ananas

ciboulette

Sauce in love:

2 gousses d’ail 1 gros oignon

1 petit morceau de gingembre

20 feuilles de basilic

1 cuil. À̀ soupe de purée de cacahuètes

1 cuil. à̀ soupe de pâte de curry

2 boites de conserve de lait de coco 10 cl de crème Huile d’olive

Sel

Préparation:

Coupez le brocoli et le fenouil en morceaux. Faites-les cuire dans de l’eau bouillante salée jusqu’à ce qu’ils soient tendres puis refroidissez-les dans de l’eau glacée. Réservez un peu d’eau de cuisson des légumes.

Épluchez l’ananas et coupez-le en cubes. Rincez et égouttez les pois chiches.

Faites cuire le riz basmati dans de l’eau bouillante pendant 15 à 18 min.

Préparez la sauce in love. Émincez l’oignon et les gousses d’ail. Faites-les revenir à̀ feu moyen avec un filet d’huile d’olive. Déglacez avec le lait de coco, la crème et un peu d’eau de cuisson des légumes. Ajoutez la pâte de curry, le gingembre râpé́, les feuilles de basilic, la purée de cacahuètes et assaisonnez avec du sel. Faites cuire environ 10 min. Passez le tout au mixeur.

Versez tous les légumes et l’ananas frais dans un plat. Versez par-dessus la sauce chaude et parsemez de ciboulette ciselée. Servez avec le riz dans un plat à part.

Une recette tirée du livre A La Maison

Cette recette est à retrouver dans l’ouvrage A La Maison qui sera disponible dans les librairies en septembre mais qui est déjà accessible en prévente. Une soixantaine de chefs, dont Pierre Gagnaire, Anne-Sophie Pic ou encore Mauro Colagreco, y ont contribué. Il s’agit du premier livre publié par le studio d’entertainement Human Humans avec la critique culinaire Victoire Loup.

La totalité des bénéfices de l'ouvrage sera reversée à Ernest, association caritative d’aide alimentaire aux familles en situation difficile.

A noter : un « ticket d’or » s’est glissé dans un des livres. L’heureux gagnant aura droit à un dîner pour deux chez l’un des chefs du livre.



A La Maison, Human Humans, 19,90 €