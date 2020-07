Big Mamma lance Napoli Gang, une trattoria 100% online

L’expérience du confinement et de la vente à emporter a précipité le projet. Le groupe Big Mamma, acteur incontournable des trattorias chics et branchées, lance ce vendredi Napoli Gang, une offre de restauration italienne uniquement en ligne.

Jusqu’alors les trattorias parisiennes du groupe (8 à Paris et 2 en province) - réputées pour leurs déco soignées et leurs longues files d’attente - se s’étaient jamais lancées dans la vente à emporter. Et pour cause : les établissements qui ne prennent pas de réservations enchaînent les services en soirée à un rythme fou.

Mais le confinement et la fermeture forcée des restaurants a rabattu les cartes. Et montré les limites de la capacité de production des cuisines parisiennes. Pour cette raison, Napoli Gang est une offre complètement indépendante. « 100% des plats et des recettes sont différents, pensés autrement » explique le groupe dans le communiqué annonçant le lancement.

On retrouve toutefois la marque de fabrique Big Mamma : des plats faits maison dont certains à des prix accessibles : pizza 3 formaggi « au même prix que Domino’s » (NDLR : 7,99€ pour la 4 fromages), des arancini tartufo (boulettes à la truffe) à 7,5€….

Autre marqueur des adresses Big Mamma, le sourcing. Là encore l’origine des produits sera mise en avant : mortadelle à la pistache de Bronte de Dimona Scapin, burrata des Pouilles d’Emanuele Cammarrota. La carte des vins n’aura que des références « issues de l’agriculture biologique, biodynamique ou naturelle ».

Le « cool » fait aussi partie de la stratégie Big Mamma et a contribué au succès fulgurant de la marque. Les employés portent donc des Tshirts colorés funs qui seront mis en vente sur le site. « L’ensemble des bénéfices de notre shop est reversé à des assos qui agissent pour l’égalité des chances » explique le communiqué.

Alors que les conditions de travail des livreurs sont régulièrement pointées du doigt, Big Mamma s’engage à leur reverser 1% du chiffre d’affaire des commandes de l’entreprise « sans intermédiaire, sans commission en plus de leur rémunération quotidienne ».

A l’ouverture, ce service de livraison ne sera assuré que dans la moitié des arrondissements parisiens. Mais si la demande est au rendez-vous, la zone sera élargie. Après tout Big Mamma ne manque pas d’ambition. Il annonce dans son communiqué vouloir devenir « la référence du bien manger italien en livraison ».

Depuis sa première ouverture à Paris en avril 2015, le groupe Big Mamma connaît une ascension fulgurante. Cette succcess story est celle de Victor Lugger et Tigrane Seydoux, deux anciens HEC

Leur développement a été rendu possible grâce à plusieurs levées de fonds menées avec succès. Aujourd’hui Big Mamma compte parmi ses actionnaires Xavier Niel (Iliad) ou encore Stéphane Courbit mais aussi Elie Kouby et Frédéric Biousse, ex-patrons de Maje-Sandro-Claudie Pierlot.

Livraison : 1er, 2e, 3e, 5e, 6e, 9e, 14e, 17e et une partie du 4e, 7e, 18e,