La recette du risotto de coquillettes au jambon de Cyril Lignac

Le célèbre chef vient de publier un livre plein de recettes simples et délicieuses. Voici celle du risotto de coquillettes au jambon.

Temps de préparation : 20 minutes Temps de cuisson : 20 minutes

Pour 4 personnes :

360 g de coquillettes

4 tranches de jambon blanc

1 cube de bouillon de volaille

1 oignon

1 gousse d’ail

2 cuil. à soupe de crème fraîche

50 g de parmesan râpé

1 botte de ciboulette

Huile d’olive

Sel et poivre

ÉTAPE 1

Fais bouillir 1,5 litre d’eau dans une casserole et mets-y à dissoudre le cube de bouillon.

ÉTAPE 2

Épluche et émince l’ail et l’oignon. Fais-les suer 3 minutes dans une autre casserole avec un peu d’huile d’olive, puis ajoute les coquillettes et laisse-les cuire sans dorer 2 à 3 minutes.

ÉTAPE 3

Verse une louche de bouillon pour mouiller à hauteur des coquillettes et mélange jusqu’à absorption, remue, recommence l’opération pendant 12 minutes jusqu’à ce que les coquillettes soient cuites.

ÉTAPE 4

Roule les tranches de jambon et coupe-les en lamelles de 0,5 cm. Cisèle la ciboulette.

ÉTAPE 5

Une fois que les coquillettes sont cuites, incorpore la crème et mélange bien pour que la cuisson soit fondante. Ajoute, hors du feu, le parmesan râpé. Mélange. Poivre et sale si besoin. Intègre le jambon. Mélange délicatement.

ÉTAPE 6

Répartis ce risotto de coquillettes dans les assiettes, parsème de ciboulette ciselée.

Conseil : tu peux remplacer le parmesan par du comté, de l’emmental ou du gruyère râpé.

Cette recette est tirée du livre « Fait maison - numéro 1 Par Cyril Lignac », Editions de la Martinière, 12,90€