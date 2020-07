Vacances d’été : Thoiry inaugure ses dîners Safari comme dans la brousse

Les Français vont majoritairement rester dans l’Hexagone cet été. Pourtant, il sera possible d’avoir le sentiment de quitter le pays pour les plaines africaines le temps d’une soirée. Le zoo de Thoiry, lancera dès aujourd'hui, vendredi 17 juillet, et jusqu’au 11 septembre, ses dîners safari, en pleine nature, au plus près des animaux, avec aux manettes le chef sud-africain Kobus Botha.

Bien connu pour son espace safari qui permet de circuler en voiture - sans sortir de son véhicule - dans un parc de 50 hectares où la plupart des animaux évoluent en liberté, le parc innove cet été. Pour la première fois, le site créé en 1968 à 45 kilomètres de Paris, a imaginé une expérience insolite et immersive.

Une expérience inédite en France

Avec ce concept inédit dans l’Hexagone, Thoiry compte bien faire voyager ses visiteurs. Comme lors d’un safari de l’autre côté de la planète, le site propose en effet au grand public de dîner à quelques dizaines de mètres des animaux de la savane, au cœur de son parc, habituellement interdit aux visiteurs à pied.

Un rendez-vous qui se tiendra au coucher du soleil, au cours duquel les visiteurs embarqueront pour une virée à bord du camion brousse avant de rejoindre un secteur sécurisé par les rangers du parc. Sur place, alors que les gazelles, antilopes, autruche, zèbres évolueront librement autour du «camp», ils pourront partager un repas dans une atmosphère conviviale, tout en observant la faune alentours. Une expérience qui sera organisée jusqu'à la rentrée, uniquement accessible aux visiteurs de plus 12 ans.

Un voyage des papilles

Si l’expérience est visuelle, elle réservera aussi un voyage gustatif. Le parc a en effet fait appel au chef sud-africain Kobus Botha, installé en France depuis plusieurs années et à l’origine du Kobus braai, un barbecue XXL aux airs de locomotive. Un engin assez incroyable, avec lequel il confectionne une cuisine typiquement sud-africaine, faite maison et cuite au feu de bois.

De l’entrée au dessert, toutes les recettes incontournables du pays seront au rendez-vous entre boerewors (saucisses typiques), bobotie, (plat à base de viande hachée, de sauce tomate, de chutney), ribs, Paps (sorte de porridge à base de maïs), Chalalak (recette de légumes) jusqu’au Malva, pudding sud-africain et mets incontournable de la nation arc-en-ciel. Autant de plats accompagnés par un vin lui aussi sud-africain. Un menu au tarif unique de 115 euros par personne, et une expérience qui sonne comme une invitation au voyage de bout en bout.