Stam : la cantine healthy pour une pause déjeuner à Paris

A Paris, dans le 14e arrondissement, se cache Stam, une cantine de quartier au style cosy qui s’avère être le spot idéal pour un déjeuner healthy. Des sandwichs et des bowls généreux à composer soi-même, et à consommer sur place ou à emporter.

Sa devanture carrelée rose bonbon donne à elle seule envie de pousser la porte de cette adresse fondée par Ornella, déjà à la tête du bistrot Les Frangines, à quelques mètres de là, rue Raymond Losserand. Chez Stam, qui signifie «c’est comme ça» en hébreu, tout est fait maison, et le service est souriant et chaleureux. En fonction des arrivages et des saisons, la carte évolue, mais les produits ne manquent jamais de saveur.

Sur le grand comptoir à l'entrée, un ensemble de préparations présentées dans de grands saladiers, toutes plus alléchantes les unes que les autres, et qui ne séduiront pas uniquement les végétariens. La formule déjeuner à partir de 12 euros offre la possibilité de composer sa propre salade. On choisit sa base (riz, quinoa, green couscous ou salade), puis une protéine parmi les tendres boulettes de bœuf, les falafels de patate douce, le tofu mariné ou le thon harissa légèrement relevé.

On passe ensuite aux garnitures avec une multitude de combinaisons possibles entre le caviar d’aubergines, les courgettes grillées aux noisettes, les carottes rôties au cumin, ou le houmous à la betterave pour une note orientale.

Quelques graines de courge au miso, de la feta marinée, des oignons frits ou des amandes - le tout accompagné d'une sauce yaourt menthe ou d'une préparation à base de coriandre et de piment - viendront parfaire ce bol sain et équilibré. Pour ceux qui préfèrent, des sandwichs et des soupes sont également disponibles à la carte.

Côté desserts, Stam propose des pâtisseries gourmandes et sans gluten, des cookies granola, un carrot cake à tomber, un banana bread fondant, un pudding aux graines de chia et au lait de coco, ou des barres de céréales énergétiques vegan parfaites pour un en-cas entre deux rendez-vous professionnels. On craque aussi pour le brownie aux noix et à la crème de sésame que l’on dégustera au petit-déjeuner ou au goûter, assis sur la petite terrasse, avec un matcha latte ou une citronnade.

Stam, 48, rue Raymond Losserand, Paris (14e). Fermé le week-end.