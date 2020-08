Est-il dangereux de boire trop de café ?

Nous sommes nombreux à ne pouvoir se passer d'une bonne tasse de café avant d'attaquer la journée. Et souvent, ce n'est pas la seule de la journée.

Une habitude qui peut, dans certains cas, s'avérer dangereuse. Pas de panique, toutefois. Boire son petit noir le matin ne menace pas notre bien-être, bien au contraire. Mais chez certains, la caféine provoque une véritable addiction.

Comme l'on montré plusieurs études, à partir de six tasses de café par jour, on met sa santé en danger. La caféine à haute dose accroît ainsi le risque de maladie cardiovasculaire de 22%, et favorise plus généralement l'hypertension artérielle.

Et ce n'est pas tout. Un excès de caféine peut diminuer la capacité à absorber du fer, ce qui favorise d'autres problèmes comme la fatigue ou encore un esoufflement prononcé à l'effort.

Le café peut aussi provoquer des difficultés à s'endormir, rendre irritable, agité, et causer des reflux acides.

L'agence européenne pour la sécurité des aliments (EFSA) conseille ainsi de ne pas dépasser 400 mg de caféine par jour, soit trois tasses de café. Et 200 mg pour les femmes enceintes.