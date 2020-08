La recette (simple) de la crème caramel de Jean-François Piège

Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir s'offir un repas chez Jean-François Piège. Pour y remédier, le chef doublement étoilé n'hésite pas à partager ses recettes.

A commencer par celle de la crème caramel. Un dessert simple (mais très eficace) qui devrait ravir les gourmands.

Temps de préparation : 1h15. Temps de cuisson : 2h30.

Ingrédients :

Pour le caramel au beurre salé :

- 150 g de sucre en poudre

- 8 cl d’eau

- 6 cl de crème liquide

- 45 g de beurre doux

- 3 g de fleur de sel

Pour la crème brulée :

- 75 cl de lait demi-écrémé

- 25 cl de crème liquide

- 160 g de sucre en poudre

- 2 gousses de vanille

- 20 cl de jaunes d’œufs

étape 1

Pour réaliser le caramel au beurre salé, mettre le sucre dans une casserole avec 5 cl d’eau et laisser cuire jusqu’à l’obtention d’un caramel. Dans une autre casserole, faire bouillir la crème liquide avec 3 cl d’eau. Pour déglacer le caramel, incorporer ce mélange petit à petit, puis terminer avec le beurre et la fleur de sel. Verser dans le fond des ramequins et réserver au frais.

étape 2

Pour préparer la crème brûlée, faire chauffer doucement la moitié du lait et de la crème avec le sucre et les gousses de vanille fendues et grattées. Verser ce mélange chaud sur le reste des ingrédients. Laisser reposer 1 h au réfrigérateur, puis versez l’appareil dans les ramequins, sur la sauce caramel.

étape 3

Préchauffer le four à 90°C (th. 3), puis enfourner les ramequins et laissez cuire 2h30.

étape 4

Réserver au réfrigérateur jusqu’à refroidissement.