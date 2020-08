Brad Pitt et Angelina Jolie lancent un champagne rosé

Et une cuvée de plus pour le prolifique domaine de Miraval, situé en Provence. Alors que le rosé de Brad Pitt et Angelina Jolie inonde les tables pendant la saison estivale, on vient d’apprendre que le couple star présentera à l’automne un nouveau champagne rosé baptisé Fleur de Miraval.

Cette cuvée sera le fruit d’une coopération entre les deux artistes, la famille Perrin (qui gère déjà le domaine Miraval) et la famille Péters, implantée au Mesnil-sur-Oger en Champagne depuis 1919. Cette dernière dispose d’une vingtaine d’hectares sur la Côte des Blancs dont 16 en Grand cru (des parcelles de vignes réputées de qualité supérieure).

Il s’agira d’un champagne exclusivement rosé « au style différent qui combine des chardonnays âgés et des pinots noirs jeunes » apprend-t-on dans le communiqué publié lundi par le domaine.

La dégustation promet des « notes acidulées de groseille et de framboise ». Rendez-vous le 15 octobre pour les découvrir, date de commercialisation des bouteilles. Cette première cuvée se déclinera en 20 000 bouteilles et sera vendue dans un élégant coffret rose et noir. Il faudra toutefois débourser 340 euros pour en profiter.

Le domaine de Miraval appartient au couple Brad Pitt – Angelina Jolie depuis les années 2000. Il a été acquis pour la somme de 45 millions d'euros et a été le théâtre de leur mariage en 2014. Le couple, aujourd’hui séparé, a fait le choix de garder la propriété. Depuis quelques années, son développement est passé à la vitesse supérieure avec le lancement de plusieurs projets comme avec ce nouveau champagne rosé.