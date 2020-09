La recette simple du framboisier de Christophe Michalak

Le célèbre pâtissier Christophe Michalak propose une version facile à réaliser du framboisier, un gâteau à la fois doux et acidulé.

Préparation : 30 min - repos : 1 nuit

Ingrédients pour 4 personnes

-framboises

Pour le praliné pistache :

-30 g de pâte de pistaches (ou 30 g de pistaches grillées et un tout petit peu d’huile)

-10 g de cassonade

-10 g d’eau

Pour la chantilly à la pistache :

-200 g de crème fleurette

-40 g de chocolat blanc

-15 g de pâte de pistaches

Pour les pistaches caramélisées :

-pistaches d’Iran

-sucre glace

-1 pincée de fleur de sel

Etape 1

Préparez la chantilly la veille : faites bouillir, dans une casserole, la crème et, hors du feu, ajoutez le chocolat blanc et la pâte de pistaches. Mixez et conservez une nuit au réfrigérateur.

Etape 2

Réalisez la pâte de pistaches (mixez les pistaches et un peu d’huile jusqu’à l’obtention d’une texture de pâte de pistaches sans sucre) ou utilisez 30 g de pâte de pistaches. Mélangez-la à la cuillère avec la cassonade et l’eau. Vous pouvez ajouter plus de cassonade pour avoir une texture craquante et sucrée, l’eau va foisonner et rendre ce praliné plus léger.

Etape 3

Pesez le même poids de pistaches d’Iran et de sucre glace, ajoutez une pincée de fleur de sel, puis faites caraméliser le tout dans une poêle bien chaude. Laissez refroidir sur une feuille de papier sulfurisé.

Etape 4

Montez la chantilly au fouet à la dernière minute.

Etape 5

Dans un plat, dressez une écrasée de framboises, fraîches, puis la crème chantilly à la pistache montée au fouet, un peu de praliné pistache et les pistaches caramélisées. Parsemez de framboises et de sucre glace. Dégustez bien frais.

Recette extraite de l’ouvrage Christophe Michalak, Recettes d’un pâtissier confiné, photographe Delphine Michalak chez Hachette Pratique (14,95€).