Le P'tit Pinard, le bar à vins sympathique du quartier Saint-Ambroise

Les bars à vins ne manquent pas dans le 11e arrondissement, encore moins dans le quartier de la rue Saint-Maur. En voici un tout à fait sympathique qui mérite le détour : Le P’tit Pinard.

Le nom annonce d’ailleurs la couleur : pas de prétention, juste du plaisir dans l’assiette et dans le verre.

©Le P'tit Pinard

Charlotte et Julien n’en sont pas à leur coup d’essai avec cette nouvelle adresse. Après la rue de Cléry (2e), ils se sont installés à deux pas du square Gardette (11e) dans un cadre très agréable. Du bois, de l’espace et une vue sur une cour tout en verdure qui apporte son lot de fraîcheur. On en profitera tout aussi bien en s’installant en terrasse pour observer le bal des passants.

©Le P'tit Pinard

Au P’tit Pinard on partage verres et assiettes. La cuisine revendique la simplicité. Elle est inspirée par des recettes de grand-mères : pâté maison cette fois au foie de volaille et aux pruneaux (8 euros), œufs aïoli encre de seiche, croquettes au canard et olives (9 euros) croque-monsieur au gouda à la truffe. On se souvient également d’un délicieux taboulé de sarrasin.

Pour le vin, il ne faut pas hésiter à se lancer dans la vaste carte pour choisir une bouteille plutôt qu’un vin au verre. Pas moins de 200 références (Le Ptit Pinard est également caviste) y sont listées avec (de nombreux) coups de cœur mis en avant. Blanc, rouge, rosé, orange, pétillant…C’est un joli tour de France qui mixe domaines connus et inconnus. L’Alsace y est bien représentée et c’est une bonne chose.

©Le P'tit Pinard

A noter : la formule brunch du samedi au dimanche (27 euros) avec boisson chaude, jus d’orange, houmous, œuf brouillé, saumon gravlax, pain perdu…Et pour les enfants, une formule à 15 euros qui comprend en bonus un espace jeux et coloriages.

Le P'tit Pinard, 18, rue Saint-Ambroise, Paris (11e)