Voici le premier dispositif de vente de bière pression en vrac

On connaissait la vente en vrac pour les fruits secs et les céréales. Elle s’étend désormais à la bière pression. Heineken et Gallia viennent d’annoncer le lancement à Paris d’un dispositif de vente qui utilise un contenant en verre consigné.

Une grande machine installée en magasin propose plusieurs références. Pour l’utiliser il suffit de prendre son growler (récipient) mis à disposition et de l’installer dans le compartiment sous l’embout destiné à verser de la bière.

La paroi vitrée se ferme alors et initie le remplissage de la carafe. Une fois achevé, le client peut fermer son growler à l’aide d’un bouchon à vis. La machine édite ensuite une étiquette adhésive à coller sur la bouteille. Y figurent toutes les informations sur la bière choisie et le code barre pour passer en caisse.

Une fois consommée, le contenant peut être ramené en magasin pour récupérer la consigne sous forme d’avoir de 1,5 euros.

Pour l’instant, une seule machine est disponible à Paris dans le tout nouveau magasin Monoprix Montparnasse (14e). A terme d’autres seront installées. Une trentaine de magasins seront concernés d’ici à 2021 d’après Heineken.

Les trois bières disponibles sont élaborées par Gallia dans la brasserie de Pantin. Il s’agit de bières artisanales (Pils de Pantin, Session IPA, Framboise de Proust, à partir de 6,05 euros les 93 cl).