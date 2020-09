Ce coffee shop qui propose une tasse de café à 54 euros

C’est le café le plus cher de Grande Bretagne et sans aucun doute le plus cher au monde. Le coffee shop londonien Queens of Mayfair a ajouté à son menu un café à 54 euros la tasse (£50).

A l’heure où une crise économique se profile, un tel prix peut sembler être une provocation. Et pourtant, c’est la rareté du produit qui explique cette somme astronomique pour une simple tasse.

© Jeremey Rata, Lisa Tse, Ben Duffy

Le café en question, cultivé en Ethiopie par le producteur Nigussie Gemeda Mude a remporté la Cup of Excellence 2020, une prestigieuse compétition qui distinguent les meilleurs cafés au monde. Il a été acheté aux enchères par la compagnie Difference Coffee qui fournit le Queens of Mayfair. Au final, le kilo revient à plus de 2.200 euros.

Ces grains d’or noir sont manipulés comme du caviar. Ils sont moulus à la main avant d’être infusés à l’aide d’une cafetière v60, le top du matériel selon les barista. Il est enfin servi dans un verre de vin en cristal.

© Sandra Vijandi

Il dégagerait des arômes de mûre, de pêche blanche, de framboise et d’abricot.

A ceux qui ne sont pris d’enthousiasme à l’idée de vivre cette expérience à plus de 54 euros, il reste toujours à la carte du Queens of Mayfair l’expresso à un peu plus de 2 euros.