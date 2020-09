Ces fruits et légumes de saison à acheter en automne

L'été s'est achevé, et avec lui la saison des melons, pastèques, carottes ou encore des abricots. A l'automne, ce sont d'autres fruits et légumes qui vous permettront de bien vous nourrir. Car manger des produits de saison est non seulement bon pour l'environnement (en évitant de consommer de produits importés de pays lointains), mais garantit également de trouver tous les nutriments dont vous avez besoin lors de la période correspondante.

Le mois d'octobre correspond notamment à l'arrivée des légumes de la famille des courges, puis des chataîgnes, suivies de près par les crucifère - les choux. On n'oubliera pas non plus les champignons, à ramasser éventuellement soi-même, en suivant nos conseils.

Découvrez la liste des fruits, légumes, ainsi que des céréales et legumineuses, poussant aux mois d'octobre et novembre.

Les légumes d'octobre

- Ail

- Artichaut

- Aubergine

- Batavia

- Blette

- Betterave rouge

- Brocoli

- Carotte

- Céleri branche

- Céleri-rave

- Champignon de Paris

- Chou Blanc

- Chou chinois

- Chou de Bruxelles

- Chou fleur

- Chou frisé

- Chou lisse

- Chou rave

- Chou rouge

- Citrouille

- Concombre

- Courge

- Courgette

- Echalote

- Endive

- Epinard

- Fenouil

- Haricot

- Haricot vert

- Laitue

- Maïs

- Navet

- Oignon

- Panais

- Patate douce

- Petit pois

- Poireau

- Poivron

- Pomme de terre

- Potimarron

- Potiron

- Radis (noir, blanc)

- Rutabaga

- Salsifis

- Scarole

- Topinambour

Les fruits d'octobre

- Châtaigne

- Coing

- Figue

- Fraise des bois

- Kaki

- Kiwi

- Noisette

- Noix fraîche

- Poire

- Pomme

- Prune

- Quetsche

- Raisin

- Tomate

Céréales et légumineuses d'octobre

- Haricot blanc

- Maïs

- Quinoa

- Riz

- Sarrasin

- Soja

Les légumes de novembre

- Ail

- Betterave

- Brocoli

- Cardon

- Carotte

- Céleri-branche

- Céleri-rave

- Chou

- Chou blanc

- Chou de Bruxelles

- Chou-fleur

- Chou frisé

- Chou rouge

- Citrouille

- Courge

- Crosne

- Echalote

- Endive

- Épinard

- Fenouil

- Frisée

- Mâche

- Navet

- Oignon

- Panais

- Poireau

- Pomme de terre de conservation

- Potiron

- Radis

- Rutabaga

- Salsifi

- Topinambour

Les fruits de novembre

- Amande sèche

- Châtaigne

- Citron

- Clémentine

- Coing

- Kaki

- Kiwi

- Mandarine

- Orange

- Physalis

- Poire

- Pomme

Céréales et légumineuses de novembre

- Maïs