Foodchéri supprime le boeuf, les avocats et le cabillaud

La conscience écologique progresse, et les entreprises s'adaptent aux demandes des consommateurs. La start-up Foodchéri, spécialiste de livraisons de repas au bureau, abandonne dès ce mardi le boeuf, les avocats et le cabilleau, trop polluants.

La filiale de Sodexo, qui produit quotidiennement près de 10.000 repas, entend ainsi donner l'exemple, comme l'explique le PDG de Foodchéri, Patrick Asdaghi : «l'urgence écologique ne peut pas attendre le temps politique. Les pouvoirs publics ne sont pas les seuls acteurs du changement. C'est à nous, entreprises privées et consommateurs, d'agir au quotidien sans attendre que le mouvement vienne de nos gouvernants.»

Le boeuf, l'avocat et le cabillaud comptent parmi les aliments les plus consommés en France, et représentent l'équivalent de 15% du chiffre d'affaires de Foodchéri. Mais l'entreprise sait pouvori compter sur la conscience écologique de ses clients, et a estimé que l'enjeu du réchauffement climatique était désormais trop important pour être ignoré.

Car les trois aliments supprimés ont un impact certain sur le climat et l'environnement en général. Un seul boeuf représente ainsi près de 6 tonnes de CO2, soit un tour du monde en avion. Quant à l'avocat, il consomme beaucoup d'eau (1000 litres pour un kilo), et est produit dans des pays lointains, donc transporté sur des grandes distances et émettant de grandes quantités de CO2. Et le cabillaud, victime de la pêche intensive, est désormais menacé de disparition.

En donnant davantage de place à l'alimentation végétale, Foodchéri entend ainsi continuer à réduire l'empreinte carbone de ses plats. «Les chiffres montrent que nous sommes sur la bonne voie. Alors qu’un plat génère en moyenne 1 530g de CO2 en France, nos plats généraient encore hier 880g de CO2 en moyenne. C’était déjà 50% de moins», explique Patrick Asdaghi. Désormais, les plats de la start-up ne représenteront plus en moyenne 770g de CO2.