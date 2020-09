«Tortuga» : on a testé le nouveau restaurant de Julien Sebbag

Il a célébré le végétal cet été dans son restaurant «Créatures» sur le toit des Galeries Lafayette Paris Haussmann. A quelques mètres de là, le chef autodidacte Julien Sebbag revient avec son nouveau restaurant «Tortuga» pour une pause gourmande et marine, avec la tour Eiffel en toile de fond.

En ce début de soirée, la pluie qui s’abat sur la capitale ne vient pas entacher notre envie de découvrir cette table moderne, branchée et très haut perchée dont tout le monde parle depuis quelques jours. Après un rapide détour par la terrasse qui offre une vue imprenable sur le palais Garnier, on part s’abriter à l’intérieur dans un décor imaginé l’architecte Franklin Azzi et l’ornemaniste Pierre Marie où les matières et les couleurs s’entremêlent, et où les fresques représentant la flore sous-marine laissent présager une belle expérience sensorielle.

© The Social Food

Attablés au comptoir central, on parcourt la carte tout en regardant le chef et sa brigade s’activer en cuisine tels des danseurs embarqués dans une danse folle aux pays des épices. Si les fruits et les légumes conservent une place privilégiée dans les assiettes, le poisson sauvage reste le produit star de cette nouvelle table parisienne.

© Ambroise Tezenas

A 28 ans, Julien Sebbag qui s’est fait connaître avec «Chez Oim» au Bus Palladium, privilégie les circuits courts, ainsi que les produits saisonniers et locaux. Chez «Tortuga», le chef qui évoque «une démarche plus mature et plus à son image» propose des recettes inspirées de ses voyages, du Japon au Pérou. Et ça se ressent quand on les déguste. Ici, il n’y a pas véritablement d’entrées ou de plats. Le serveur nous conseille de commander deux à trois assiettes par personne que l’on pourra ou non partager.

© The Social Food

Coup de cœur pour le lieu jaune snacké à la plancha servi dans un petit pain pita avec du chimichuri à l’origan, des aubergines confites et du thina (14 euros), ou le chou-fleur doré en double cuisson avec une sauce au yaourt grec, aneth et zaatar (14 euros). Concernant la cuillère de crumble au romarin, crème d’avocat et brunoise de saumon, la bouchée est bonne (à 6 euros, tout de même) mais avec un goût de trop peu. Le filet de bar séché au gingembre (24 euros) plaît sans totalement convaincre nos papilles, contrairement à son taboulé aux abricots secs et aux amandes que l’on finit jusqu’au dernier grain.

© The Social Food

Côté desserts, notre choix (plutôt réussi) se porte sur la tarte déstructurée à la poire pochée, à l’hibiscus et prune cristallisée, laquelle rivalise avec la meringue fourrée aux dattes et sa crème de sésame onctueuse et généreuse (12 euros). Des douceurs que l’on peut accompagner avec l’un des cocktails à base de whisky écossais, de tequila mexicaine et de rhum guatémaltèque, en référence à Tortuga, l’île des Antilles où accostaient les pirates.

Tortuga, 25, rue de la Chaussée d’Antin, Paris (9e). Ouvert 7j/7, de 11h00 à 1h00. Restaurant de 11h30 à 14h30 et de 19h30 à 00h30 (possibilité de réservation). Carte en continu de 14h30 à 19h30 (offre sucrée et boissons).