La recette du gigot d'agneau rôti de Guy Savoy

Guy Savoy, l'un des plus grands ambassadeurs de la gastronomie française à travers le monde, détient trois étoiles dans le guide Michelin pour son restaurant abrité par la Monnaie de Paris.

Il livre ici sa recette de gigot d'agneau de Pâques rôti, pommes de terre et carottes fondantes.

Ingrédients pour 6 personnes

- 1 gigot d’agneau de 2 kg environ

- 4 grosses pommes de terre type agria

-1 botte de carottes fanes

- Huile

- Thym

- Romarin

- 80 g de beurre

-200 g d’oignons grelots

- 20 cl d’eau

-6 gousses d’ail

- Sel fin

- Poivre du moulin

Préparation : 20 min (+cuisson 1h40)

Préchauffez le four à 250 °C.

Dégraissez et dénervez le gigot d’agneau ; conservez les parures. Piquez le gigot de 2 gousses d’ail préalablement épluchées. Massez-le avec un mélange d’huile, de thym, de romarin, de sel et de poivre.

Enfournez-le une première fois pour 30 minutes avec 40 g de beurre.

Épluchez les carottes et les oignons grelots ; conservez les épluchures.

Coupez les pommes de terre, préalablement lavées, en gros bâtonnets.

Faites revenir les parures du gigot avec les 40 g de beurre restants dans une cocotte. Une fois qu’elles sont bien colorées, ajoutez les épluchures de légumes, puis mouillez avec de l’eau et faites réduire de moitié.

Passez le jus ainsi obtenu dans une passoire fine ou un chinois.

Sortez le gigot du four.

Ajoutez les légumes et le jus. Poursuivez la cuisson pendant 45 minutes à 140 °C et terminez par 25 minutes à 100 °C.

Sortez le tout du four et rectifiez l’assaisonnement du jus si besoin.

Découpez la viande et dressez-la dans un plat de présentation avec les légumes. Proposez le jus à part, dans une saucière.

Recette extraite de l’ouvrage Plats de chefs à la maison ! d'Annabelle Schachmes chez Solar éditions (18€). (Les droits d'auteurs sont reversés au GNI, groupement national des indépendants Hôtellerie et restauration dans le but d'aider spécifiquement ceux qui auront été le plus touchés par la crise sanitaire.