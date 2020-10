Coronavirus : L'ex-Top Chef Pierre Sang ferme ses établissements à Paris

Le célèbre chef Pierre Sang, connu notamment pour sa participation à la 2e saison de Top Chef, a annoncé la fermeture de ses restaurants à Paris en raison du contexte sanitaire.

«Autour de nous tous, de plus en plus de cas contacts se manifestent. (…) Je refuse de faire prendre de risques à mes équipes et à mes clients. Pour cette raison, j’ai pris la lourde décision de fermer temporairement les portes de mes restaurants In Oberkampf et On Gambey à partir du 8 octobre et pour 10 jours», explique-t-il dans un post sur Instagram et sur son site.

En revanche ses deux adresses Pierre Sang Express (8, rue Gambey et 12, rue Notre Dame des Champs) continuent à proposer de la vente à emporter notamment pour son fameux bibimbap, spécialité coréenne.

La fermeture de ses établissements intervient quelques jours après l’entrée en vigueur de nouvelles mesures sanitaires dans tous les restaurants de Paris et de la petite couronne.

Il y a quelques jours le chef Victor Mercier décidait également de fermer son restaurant pour les mêmes raisons. «Rester ouvert pour rester ouvert alors que cette situation nous dépasse totalement... c’est ça qui nous mènera à notre perte», lançait-il sur un post Instagram à l’attention de ses confrères.