La recette de la crème de carotte citronnée au curry

Ah les carottes, on les aime et pourtant on les cuisine souvent si peu ! Loin d’être un simple accompagnement, elles nous offrent la possibilité de recettes créatives et gourmandes comme cette crème acidulée et généreuse.

Ingrédient pour 1 gros bol (4 à 6 personnes)

-600 g de carottes

-1 à 2 cuil. à soupe de jus de citron

-1 yaourt de soja

-½ cuil. à café de curry moulu

-½ cuil. à café de sel

-5 cuil. à soupe d’huile neutre

-coriandre fraîche

Éplucher les carottes, les couper en morceaux de taille moyenne et les cuire à l’eau dans une casserole jusqu’à ce qu’elles soient bien tendres. Les égoutter et les placer dans le bol d’un mixeur plongeant. Ajouter 1 cuillerée à soupe de jus de citron, le yaourt, le curry, le sel et 2 cuillerées à soupe d’huile. Mixer pour obtenir une purée lisse. Goûter et ajuster la quantité de jus de citron et de sel selon le goût. Verser l’huile restante et mixer pour obtenir une belle émulsion. Placer au frais pendant 1 à 2 heures avant de déguster. Servir avec de la coriandre fraîche ciselée.



Variantes : Sur le même modèle, vous pouvez réaliser une crème de potimarron aux épices ou une crème de patate douce. Pensez aux graines ou herbes que vous avez dans



vos placards ou votre réfrigérateur pour agrémenter votre bol.

Recette tirée du livre Cuisine vegan petit budget, Marie Laforêt, éditions Solar, 14,95€