La recette de croquette de lentilles aux herbes

Dans son livre Cuisine Vegan petit budget, Marie Laforêt propose une recette de croquettes de lentilles aux herbes qui présentent un excellent rapport qualité nutritionnelle/gourmandise/prix. Elles seront également parfaites pour accompagner vos plats.

Ingrédients pour 15 à 20 croquettes

-200 g de lentilles au choix (non décortiquées)

-petit oignon

-gousses d’ail

-cuil. à soupe de persil haché (frais ou surgelé)

-1 cuil. à soupe de menthe hachée (fraîche ou surgelée)

-cuil. à soupe de coriandre hachée (fraîche ou surgelée)

-cuil. à soupe de farine de blé au choix

-sel, poivre

-huile pour la friture

Préparation

La veille, placer les lentilles dans un saladier rempli d’eau froide. Laisser tremper au moins 12 heures. Le lendemain, égoutter et rincer. Les placer dans le bol d’un robot avec la lame en S et ajouter le reste des ingrédients.

Prendre le temps de bien mixer et mélanger régulièrement si besoin pour former une pâte homogène sans lentilles non mixées. Saler et poivrer selon le goût. Faire chauffer 4 cm d’huile dans une petite casserole.

Tester la température en y déposant un petit morceau de pâte. Ne pas hésiter à ajuster la température en cours de cuisson si les croquettes brunissent trop, leur croûte doit être dorée et la texture crousti-fondante comme des falafels, avec un cœur tout chaud.

Prélever l’équivalent d’1 cuillerée à soupe de pâte et former une boule. Frire les croquettes trois par trois en les faisant rouler avec une écumoire. Une fois bien dorées, les égoutter avec l’écumoire et les déposer sur un plat recouvert de papier absorbant pour retirer l’excédent d’huile. Déguster chaud, tiède ou froid avec une sauce fraîche, pimentée ou une sauce tahini.

Recette tirée du livre Cuisine vegan petit budget, Marie Laforêt, éditions Solar, 14,95€