«Mun» : on a testé le nouveau rooftop à la vue imprenable sur les Champs-Elysées

Enfin une bonne raison de se rendre sur les Champs-Élysées. Le nouveau rooftop Mun, perché au 7e étage au milieu de la «plus belle avenue du monde», peut se targuer d’avoir l’une des plus belles vues sur tout Paris.

C’est Laurent de Gourcuff du groupe Paris Society (Monsieur Bleu, Girafe, Perruche...) qu’on retrouve derrière ce projet qui s’offre le luxe d’ouvrir en pleine pandémie.

©RomainRicard

On pénètre dans cet écrin de charme après avoir pris un discret ascenseur. Bois vernis, velours à foison, lumières tamisées… Une ambiance feutrée pour un cadre orientalisant conçu par Eve Von Romberg et Charlotte Besson-Oberlin.

Mais l’élément phare de ce tableau onirique se trouve à l’extérieur : la Tour Eiffel y offre son plus beau profil. Un peu plus loin c’est l'Arc de Triomphe qui se dresse. Et on peut même contempler le Sacré Cœur en se promenant du côté de la serre.

©RomainRicard

Pour profiter de cette immense terrasse végétalisée (130 couverts annoncés), il faudra toutefois attendre les premières lueurs du Printemps. Mais la carte de cet écrin chic justifie elle aussi le détour.

Elle fait la part belle aux références nipponnes : tataki, sashimi, nigiri. Les california se déclinent avec de l'O-Toro (28 euros), soit la partie ventrale du thon rouge réputée pour être la meilleure. On retient l’épatant carpaccio de langoustines (32 euros) délicieusement relevé de citron caviar. La spécialité du lieu : le black cod (46 euros), un cabillaud mariné dans du miso à l’orange à la texture fondante.

Les desserts sont signés Yann Couvreur, comme le citron vert givré au shiso et au miel (14 euros) ou encore la pièce au chocolat au sésame grillé à l’aspect très design (14 euros). Ils achèvent de convaincre : Mun est la table dont tout le monde va parler.

Mûn, 52, avenue des Champs‑Elysées, Paris 8e (ouvert 7 jours sur 7)