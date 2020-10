La recette du riz au lait de Marie Laforêt

C’est régressif à souhait et tellement simple qu’on n’y pense pas souvent, mais il faut avouer qu’un bon riz au lait encore tiède fait partie de ces desserts auquel il est difficile de résister et qu’on peut accommoder avec ce qu’on a sous la main.

Dans son livre Cuisine Vegan petit budget, Marie Laforêt propose une recette qu'on pourra agrémenter de zestes d'agrumes.

Ingrédients pour 2 à 3 personnes

-100 g de riz rond 500 ml de lait végétal

- un sachet de sucre vanillé

- une cuil. à soupe de sucre en poudre au choix

Préparation

Mélanger tous les ingrédients dans la casserole et cuire à feu moyen en mélangeant avec une cuillère en bois ou une spatule souple jusqu’à ce que le riz soit tendre et la texture du riz au lait bien crémeuse (15 à 20 minutes environ).

Servir, ajouter les ingrédients ou topping de votre choix et déguster chaud ou tiède. Le riz au lait peut se conserver au frais : la texture deviendra plus ferme et moins crémeuse, plus proche d’un gâteau de riz.

Voici quelques idées pour accompagner votre riz au lait : zestes d’agrumes (citron, orange, clémentine, bergamote…), caramel ou sauce caramel, coulis de fruits, épices douces (cannelle, cardamome …), éclats de biscuits (spéculoos, cookies, streusel…), fruits frais en dés.

Recette tirée du livre Cuisine vegan petit budget, Marie Laforêt, éditions Solar, 14,95€