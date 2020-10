L’ex-Top Chef Alexia Duchêne en résidence dans un restaurant d’Alain Ducasse

La toute jeune cheffe Alexia Duchêne (24 ans) enchaîne les projets. Après le Datsha Underground et le Wanderlust cet été, la voici à la tête du bistrot Allard (Paris, 6e) pour une résidence éphémère de plusieurs mois.

Elle doit renouveler notamment la carte mais aussi la vaisselle et le service, indique le groupe Ducasse dans un communiqué. En revanche, on ne touche pas au décor : le bistrot Allard a conservé l’âme de son année d’ouverture en 1932.

Alexia Duchêne, repérée dans Top chef saison 10, sera épaulée par la cheffe exécutive déjà en place, Pauline Berghonnier (Top chef saison 11) qui doit bientôt partir en congé maternité.

Le midi, deux formules déjeuner (26 et 32 euros) sont proposées et le soir des petits plats à partager (de 6 à 38 euros): pissaladière oignon, fenouil ; foie gras sarrasin, condiment tomate, figue. On annonce également un canard aux olives (spécialité de la maison) revisité en pithiviers.

©pmonetta

A 24 ans, Alexia Duchêne a déjà de belles références. Elle a été formée au Taillevent, Frenchie Covent Garden et chez Passerini. Pour le groupe Alain Ducasse, cette résidence est une nouveauté. C’est en effet la première fois que le célèbre chef confie les clés de l’un de ses restaurants à quelqu’un d’extérieur.

Alexia Duchêne chez Allard, 41, rue St André des Arts, Paris 6e