La recette du velouté de patates douces au curcuma et au lait d’avoine

Quand vient l'automne, rien de tel qu'un bon bol de velouté de patates douces le soir, pour trouver un peu de réconfort.

Ingrédients pour 4 personnes

50 cl de lait d’avoine 50 cl de bouillon de légumes

4 patates douces de taille moyenne (ou 2 grosses)

1 blanc de poireau

2 échalotes

2 gousses d’ail

1 bouquet garni (thym, feuilles de laurier, romarin)

10 g de curcuma en poudre

Huile d’olive

Sel et poivre

Préparation 10 min cuisson 50 min

Épluchez les patates douces et coupez-les en morceaux de taille moyenne. Rincez le blanc

de poireau rapidement sous un filet d’eau et retirez les radicelles à son extrémité. Émincez-le finement. Épluchez les échalotes puis émincez-les finement. Épluchez les gousses d’ail, retirez le germe et écrasez-les.

Faites revenir le blanc de poireau, les échalotes, l’ail et le curcuma dans une cocotte avec un filet d’huile d’olive. Ajoutez les morceaux de patate douce et le bouquet garni. Salez et poivrez à votre convenance. Mouillez avec le bouillon de légumes et le lait d’avoine.

Faites cuire 45 minutes à feu moyen et presque à couvert (en décalant juste le couvercle de la cocotte afin de laisser une toute petite ouverture). Retirez le bouquet garni. Mixez la préparation jusqu’à l’obtention de la texture souhaitée. Si le velouté vous semble trop liquide, n’hésitez pas à le faire cuire quelques minutes supplémentaires à feu moyen et à découvert afin que celui-ci réduise un peu. À l’inverse s’il vous semble trop épais, ajoutez un peu d’eau.

Recettes tirées du livre I love les soupes, 150 recettes, Annabelle Schachmes, Photos de Emilie Franzo, éditions Solar, 15,90€