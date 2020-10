La recette de la soupe de petits pois, pancetta et origan

Les petits pois peuvent aussi s'utiliser pour préparer une bonne soupe d'automne.

Ingrédients pour 4 personnes

1 l de bouillon de volaille

400 g de petits pois frais déjà écossés

1 pomme de terre

1 blanc de poireau

2 tranches de pancetta

15 cl de crème liquide (à température ambiante)

2 échalotes

1 bouquet garni (thym, feuilles de laurier, romarin)

20 g d’origan

Huile d’olive Sel et poivre

Préparation 10 min et cuisson 1h10

Rincez le blanc de poireau. Retirez les radicelles à l’extrémité du poireau et émincez-le finement. Épluchez puis coupez la pomme de terre en morceaux de taille moyenne. Épluchez les échalotes puis émincez-les finement. Coupez les tranches de pancetta en morceaux de taille moyenne. Faites revenir le blanc de poireau dans une cocotte avec un généreux filet d’huile d’olive. Ajoutez la moitié des morceaux de pancetta puis laissez cuire 5 minutes supplémentaires à feu moyen et à découvert.

Ajoutez les morceaux de pomme de terre, les 2/3 des petits pois, les échalotes et le bouquet garni dans la cocotte. Salez et poivrez. Mouillez avec le bouillon de volaille. Faites cuire 45 minutes à feu moyen et presque à couvert. Retirez le bouquet garni. Ajoutez la crème liquide puis mixez la préparation jusqu’à l’obtention de la texture souhaitée.

Si la soupe vous semble trop liquide, n’hésitez pas à la faire cuire quelques minutes supplémentaires à feu moyen et à découvert afi que celle-ci réduise un peu. À l’inverse si elle vous semble trop épaisse, ajoutez un peu d’eau. Ajoutez les petits pois, l’origan et les morceaux de pancetta restants puis laissez cuire à nouveau 15 minutes à feu moyen et à couvert.

Recettes tirées du livre I love les soupes, 150 recettes, Annabelle Schachmes, Photos de Emilie Franzo, éditions Solar, 15,90€