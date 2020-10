La recette de l'avocado toast de Ferrandi

Elle fête cette année ses 100 ans. L'école Ferrandi Paris est réputée pour former l’élite des professionnels de la gastronomie.

A l'approche des fêtes de Noël, elle dévoile dans un bel ouvrage toutes les techniques pour maîtriser la préparation, la découpe et la cuisson des légumes. Plus de 80 recettes y sont détaillées. Parmi elles, l'irresistible avocado toast.

Préparation (pour 6 personnes) 1 heure ; cuisson : 30 minutes ; réfrigération : 15 minutes

Matériel : 2 tapis silicone, cuillère parisienne, mixeur plongeant, pipette de 10 cl, robot-coupe, turbine à glace ou sorbetière

Ingrédients

Crackers de quinoa

200 g de quinoa

500 g d’eau

100 g de blancs d’œuf

30 cl d’huile d’olive

Cumin en poudre

Sel

Glace à l’avocat

300 g d’eau

40 g de sucre

2,5 g de stabilisateur

40 g de glucose atomisé

2 avocats

2 citrons verts

Sel

Écrasé d’avocat

½ oignon rouge

¼ de piment rouge frais

4 avocats

½ citron vert

2 cuillerées à soupe d’huile d’olive

1 cuillerée à café de piment d’Espelette

Sel

Garniture

1/2 citron vert

2 avocats

Gel de yuzu

125 g d’eau

125 g de jus de yuzu

35 g de sucre

4 g d’agar-agar

Finitions et dressage

¼ de botte de coriandre

½ oignon rouge

Piment d’Espelette

Préparation

Crackers de quinoa

Dans une casserole, porter l’eau à ébullition, saler puis faire cuire le quinoa. Lorsqu’il est cuit, l'égoutter puis le mixer avec les blancs d’oeuf. Etaler la pâte obtenue entre deux tapis silicone et faire cuire au four à 190 °C (th. 6/7) pendant 30 minutes. Laisser refroidir avant de casser de longs et gros morceaux. Dans une poêle, faire frire les crackers à l’huile d’olive. Débarrasser sur du papier absorbant pour ôter l’excédent de gras. Saler et réserver.

Glace à l’avocat

Dans une casserole, porter l’eau et le sucre à ébullition avec le stabilisateur et le glucose. Laisser refroidir 30 minutes. Peler, dénoyauter et tailler les avocats en cubes. Arroser du jus des 2 citrons, puis verser par-dessus le sirop refroidi. Saler, mixer, puis mettre dans la cuve de la turbine à glace. Suivre les indications du constructeur. Réserver au congélateur.

Écrasé d’avocat

Ciseler l’oignon rouge et le piment rouge. Eplucher, dénoyauter, puis écraser l’avocat à la fourchette. Assaisonner avec le jus de citron, l’oignon rouge et le piment rouge ciselés. Saler, poivrer et ajouter un peu d’huile pour bien lisser la préparation sans la rendre liquide. Réserver au réfrigérateur.

Garniture

A l’aide d’une cuillère parisienne, prélever 18 billes dans l’écrasé d’avocats, puis les passer dans un peu de jus de citron afin d’éviter leur oxydation. Peler et dénoyauter les avocats. Les tailler en 6 tranches régulières de 2 cm dans le sens de la longueur. Sur le gril bien chaud, griller rapidement les tranches sur chaque face.

Gel de yuzu

Dans une casserole, porter à ébullition l’eau et le jus de yuzu. Ajouter le sucre et l’agar-agar, faire bouillir à nouveau. Laisser refroidir. Mixer au robot-coupe, puis mettre en pipette.

Dressage

Sur chaque cracker de quinoa, déposer une petite quantité d’écrasé d’avocat, répartir harmonieusement des billes d’avocat puis les tranches d’avocat grillé. Finir par une quenelle de glace et quelques feuilles de coriandre.

Recette tirée du livre «Ferrandi Paris, Légumes, recettes et techniques d'une école d'excellence», Flammarion, 29,90 €.