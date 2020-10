Couvre-feu : 5 restos click & collect à Paris

Ce n'est pas parce qu'il faut être à son domicile à 21h tous les soirs que l'on doit tirer un trait sur les restaurants. Beaucoup d'entre eux ont adapté leur organisation pour proposer des bons petits plats à emporter, en livraison où en click&collect. Voici une sélection des meilleurs d'entre eux.

Big Mamma

Frustré de ne pas pouvoir faire la queue devant l’une des multiples adresses du groupe de trattoria chic et branchées ? Il est toujours possible de faire venir Big Mamma à la maison grâce au site dédié Napoli Gang. Des pizza à la truffe en passant par du jambon de Parme, il y a de quoi se faire plaisir à l’heure du couvre-feu.

Disponible à Paris et Lyon sur Uber Eats & Napoligang.fr et aussi en click & collect sur le site du groupe

Lazare

Pour de la cuisine qui réchauffe le cœur avec des plats traditionnels, cap sur Lazare d’Eric Frechon. Le chef multi étoilé y propose des plats simples et bien exécutés comme cette saucisse de Morteau aux lentilles, plat d’automne par excellence. La formule plat+dessert à 15€ mérite franchement le détour (attention uniquement en retrait sur place du lundi au vendredi). Pour le reste (livraison et retrait), c’est 7j/7, commandes avant 9h00 pour le déjeuner et avant 15h00 pour le dîner sur le site.

Lazare , rue Intérieure, Paris 8e

Pouliche

Amandine Chaignot n’est pas du genre à se tourner les pouces. Quelques jours après l’annonce du couvre-feu, elle lance « En Liberté », l’offre take away version Pouliche. Au menu ? des « dwichs » et rolls briochés haute couture : ris de veau au jus, noisettes torréfiées, champignons de Paris et chips maison à l’origan (18€) ; Homard des côtes françaises, avocat, mayonnaise aux herbes et chips maison à l’origan (22 euros). Et parmi les desserts, L’infernale mousse choco-praliné et noisettes torréfiées (7€ ou 13€ pour 2).

Pouliche, 11 Rue d'Enghien, Paris 10e

Allard

Le célèbre bistrot Allard vient d’accueillir l’ex-Top Chef Alexia Duchêne. On aurait tort de ne pas en profiter : truite de banka, betterave et raifort (11€), agneau, carottes et choux dans son jus (18€), fontainbleau au sirop de carotte… Livraisons assurées le midi et le soir.

Allard, 41 Rue Saint- André Des Arts, Paris 6e

Septime

Septime à la maison est de retour et il risque bien de ne pas y en avoir pour tout le monde. Fort de son succès avant l’été, le service livraison reprend avec ses menus aux petits oignons. Par exemple, ce jour là, le menu joue de bœuf (39€) prévoit, en plus de son plat confit au vin rouge, une entrée poireaux vinaigrette et un dessert crème de citron, le tout à la Septime. Attention, Septime A la maison a une organisation bien huilée : commande le lundi pour retrait (livraison + 10 euros) les mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Tout est bien expliqué sur le site.

Septime, 80, rue de Charonne, Paris 11e