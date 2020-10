Burger King va lancer des emballages de burgers consignés

Finis les papiers d’emballage sales qui trainent sur les trottoirs. La chaîne de fast-food Burger King vient d’annoncer le lancement prochain d’un système de consigne pour les sandwichs et les boissons.

C’est l’entreprise américaine TerraCycle qui a été sollicitée pour mettre au point ce système destiné à réduire la production de déchets. Elle a lancé il y a près d’un an Loop, un service de livraison de produits de grande consommation dans des contenants réutilisables.

Concrètement, les clients pourront commander leur Whooper et leur soda dans des emballages destinés à être réutilisés. Lors du passage en caisse, ils s’acquitteront d’une modique somme pour la consigne qui sera restituée une fois les contenants ramenés. D’après les premières photos, ils sont de couleur marron. Ils seront ensuite lavés grâce à un dispositif Loop spécialement conçu pour Burger King.

Ce programme sera lancé en 2021 dans des restaurants aux États-Unis à New York et Portland et au Japon à Tokyo. D’autres villes viendront s’ajouter à cette liste ensuite. Pour l’heure, aucun lancement en France n’a été annoncé.