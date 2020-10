Ces 5 aliments à consommer pour booster vos défenses immunitaires

Pour répondre aux attaques des virus et des microbes, l’organisme est très sollicité. Afin de l’aider à limiter les infections, on peut l’aider en privilégiant certains aliments.

Attention, il s’agit de renforcer son système immunitaire et non pas d’être immunisé à 100%. Les gestes barrières, notamment contre le coronavirus, sont également à privilégier.

Le kiwi

La vitamine C est particulièrement recommandée alors que les températures commencent à baisser. Elle lutte contre la fatigue et a des vertus anti-oxydantes. Comme le corps ne peut la stocker, il est important d’en consommer une petite quantité tous les jours. Le kiwi est l’un des fruits les plus riches en vitamine C.

La sardine

La vitamine D est essentielle pour l’organisme. Elle permet au calcium de se fixer sur nos os et aide à prévenir certaines maladies comme l’hypertension ou encore l’obésité. S’exposer au soleil tous les jours permet d’en fournir à l’organisme. Mais quand le ciel est chargé de nuages gris, on peut se rabattre sur l’alimentation. Par exemple, la sardine en boîte est excellente pour un apport en vitamine D.

Le miel

Il a tellement de vertus qu’on devrait en manger au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Parce qu’il contient de la propolis, le miel est un excellent atout pour booster son système immunitaire. Antiviral, anti-inflammatoire, il facilite la formation d’anticorps.

La carotte

En plus de rendre aimable, les carottes sont riches en vitamine A qui stimule la production de globules blancs ainsi que celle des anticorps. Le mieux et d’en faire un jus, mais on peut tout aussi bien les cuisiner à la poêle ou bien en purée.

Les huîtres

Les huîtres sont excellentes pour la santé. Elles contiennent notamment du zinc, un oligo-élément essentiel qui aide l’organisme à lutter contre les infections. C’est un puissant anti-oxydant qui aide les tissus à se régénérer. On en trouve également dans le foie de veau, mais rien de tel qu’une douzaine d’huîtres.

