Les meilleures recettes pour Halloween

Halloween approche à grand pas. Si la quête des bonbons est rendue difficile avec le contexte sanitaire, il est en revanche possible de se lancer dans la préparation de recettes en tout genre pour apporter un feu de frissons à sa maison.

Les cupcakes sorcières de Sainte Lucie

Temps de préparation : 45 minutes ; temps de cuisson : 20 minutes

Ingrédients (pour 6 cupcakes)

Chapeaux de sorcière :

2 pâtes à sucre noires Sainte Lucie

1 pâte à sucre rouge Sainte Lucie

Les muffins chocolat :

65 g de beurre

135 g de palets de chocolat noir Sainte Lucie

65 g de farine

2 œufs

½ sachet de levure chimique

55 g de sucre en poudre

35 g de pralin haché Sainte Lucie

La crème :

150 g de beurre pommade

75 g de sucre glace

60 g de mascarpone

2 tubes de gel rouge Sainte-Lucie

Préparation

Les chapeaux de sorcières :

Étalez une des deux pâtes à sucre noire et découpez à l’aide d’un emporte-pièce (ou d’un verre) des ronds de 4 cm de diamètre. Placez ces cercles de pâte sur une feuille de papier sulfurisé. Récupérez le reste de pâte et mélangez-le à la deuxième pâte à sucre noire. Formez 6 boules de 3 cm de diamètre. Façonnez un cône puis placez-le sur les cercles de pâtes. Vous pouvez badigeonnez la base des cônes d’un peu d’eau pour souder avec la base des chapeaux. Travaillez les cônes afin de peaufiner la forme des chapeaux. Prenez ½ de la pâte à sucre rouge et étalez-la finement dans une longue bande de 15 cm de long. Découpez une très fine bande quelques millimètres puis placez-la tout autour du chapeau au niveau de la jointure du cône. Découpez l’excédent. Laissez sécher les chapeaux à température ambiante.

Les muffins :

Faites fondre les palets de chocolat avec le beurre sur feu doux. Dans un saladier, mélangez la farine, la levure, le sucre, le pralin haché. Ajoutez le mélange chocolat / beurre. Puis terminez avec les œufs. Beurrez 6 moules à muffins et versez la pâte au ¾. Faites préchauffer votre four à 180°C et enfournez pour 20 minutes. Laissez tiédir avant de démouler et laissez complètement refroidir à température ambiante.

La crème :

Fouettez au batteur électrique le beurre pommade avec le sucre glace. Lorsque le mélange est parfaitement lisse, ajoutez la crème mascarpone et mélangez de nouveau au fouet. Ajoutez enfin les tubes de gel rouge et mélangez de nouveau. Placez dans une poche à douille (douille de 12 mm) et réservez au frais 20 minutes. Recouvrez les muffins de cette crème. Déposez au moment du service les chapeaux de sorcières.

Les gnocchi citrouille de Giovanni Rana

Ingrédients

2 sachets de gnocchi à poêler au potiron Giovanni Rana

100 g d'olives noires

80 g de cheddar

1 petit poivron vert

Huile d'olive vierge extra ou beurre

Préparation

Faire chauffer du beurre ou une cuillerée d'huile d'olive dans une poêle et ajouter les gnocchi à poêler. Les faire cuire à feu moyen en remuant régulièrement pendant 5 minutes, jusqu'à ce qu'ils soient dorés et croustillants. Pendant ce temps, couper les olives noires en 3 parties et couper le cheddar en lamelles. Sur une large assiette plate, dessiner le contour de la citrouille d'Halloween : mettre le poivron vert comme le pétiole et former avec les gnocchi le bord de la citrouille.

Diviser la citrouille en 3 avec les bandes de cheddar, en formant les courbes. Placer les tranches d'olives noires pour dessiner les yeux et la bouche du « Jack o'Lantern » et remplir l'espace restant avec les gnocchi. Lorsque la citrouille à l'aspect effrayant est entièrement formée, servir.

©Giovanni Rana

Le velouté de potiron et lait d’avoine Bjorg

Temps de préparation : 20 minutes ; temps de cuisson : 15 minutes

Ingrédients (Pour 4 personnes)

Pour le velouté :

1 potiron (ou 1kg de chair)

30cl de lait d’avoine Bjorg

2 oignons

2 gousses d’ail

1 pincée de sel

30g de beurre

1 pincée de muscade

3cl d’huile d’olive

Quelques graines de courge

Pour les sablés (env 15) :

100g de farine

80g de parmesan râpé

40g de beurre demi-sel

1 œuf

un peu d’eau tiède

sel, poivre

Préparation

1. Mélanger la farine, l’œuf, le beurre pommade et le parmesan.

2. Ajouter un peu d’eau tiède puis saler et poivrer.

3. Former une boule, recouvrir de papier film et réserver au frigo pendant 30 minutes.

4. Préchauffer le four à 180°C.

5. Après repos, étaler la pâte sur un papier sulfurisé, découper à l’aide d’un couteau des chauves souris.

6. Déposer un second papier sulfurisé puis cuire entre deux plaques de four, pendant une dizaine de minutes.

7. Ciseler finement les oignons et l’ail.

8. Dans une casserole faire chauffer à feu moyen le beurre ainsi que l’huile d’olive, ajouter ensuite les oignons, l’ail et la muscade.

9. Laisser cuire quelques minutes.

10. Pendant ce temps, découper le potiron en deux, découper la chair avec la peau en gros cubes, débarrasser les graines ainsi que la pulpe.

11. Ajouter les cubes de potiron dans la casserole laisser cuire quelques minutes.

12. Ajouter le lait d’avoine Bjorg.

13. Continuer la cuisson pendant 15 minutes environ.

14. Verser le tout dans un blender puis mixer afin d’obtenir un mélange lisse et homogène.

15. Déposer le velouté dans les bols, ajouter quelques graines de courge et un tour de poivre du moulin.

16. Ajouter quelques chauves-souris en sablé parmesan

17. Déguster !

Les brownies de Planta Fin

Temps de préparation : 20 minutes ; temps de cuisson : 35 minutes

Ingrédients (pour 4 personnes)

Brownies :

100 g de chocolat noir, fondu et refroidi

100 g de Planta Fin 100% Végétal Doux

275 g de sucre de canne en poudre

3 oeufs moyens

175 g de farine fermentante (farine à pâtisserie avec de la levure incorporée)

1 c. à c. rase de levure chimique

100 ml de lait

Glaçage au chocolat :

55 g de Planta Fin 100% Végétal Doux

225 g de sucre glace

2 c.à.s. de cacao en poudre, mélangées à 2 c.à.s. d'eau

c.à.s. de lait

Glaçage au sucre :

50 g de sucre glace

quelques gouttes d'eau

oréos de différentes tailles

M&M's et pastilles de chocolat pour décorer vos monstres

Préparation

Placez tous les ingrédients pour le gâteau dans un plat et mélangez jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. Versez-la ensuite dans un moule de 30 x 22 cm, graissé et recouvert de papier sulfurisé. Enfournez pendant 30-35 minutes dans un four préchauffé à 180 °C (160 °C pour un four à chaleur pulsée et thermostat 4 pour un four au gaz). Sortez le brownie du four et laissez-le refroidir sur une grille à pâtisserie. Pour le glaçage au chocolat, faites fondre tous les ingrédients au bain-marie.

Mélangez jusqu’à l’obtention d’un mélange lisse et brillant. Retirez du feu et laissez refroidir. Fouettez jusqu’à ce que la préparation soit suffisamment épaisse pour être étalée sur le brownie. Coupez le gâteau en 21-24 barres. Versez 50 g de sucre glace dans un plat et ajoutez-y quelques gouttes d’eau pour réaliser un glaçage au sucre épais. Servez-vous-en pour fixer les Oréos et les bonbons et créer vos monstres. Versez le glaçage restant dans une petite poche à douille au bout rond et utilisez-le pour dessiner la bouche des monstres.

Gâteau au monstre

Génoise cacao, crèmes montées myrtilles et whiskey

Préparation­ : 30­min ; cuisson­: 25 à 30­min

Ingrédients (pour 4 personnes)

50 g de pâte à sucre

Pour la génoise au cacao

3 oeufs entiers

125 g de sucre

Colorant alimentaire violet

125 g de farine

35 g de cacao amer en poudre

Pour la chantilly aux myrtilles

75 g de myrtilles

20 cl de crème liquide entière bien froide

25 g de sucre glace

Pour la chantilly au whiskey

20 cl de crème liquide entière bien froide

25 g de sucre glace

4 cl de café expresso

4 cl de crème de whiskey

Préparez la chantilly au whiskey : renouvelez l’opération en incorporant l’expresso et la crème de whiskey au lieu de la purée de myrtilles. Placez la crème montée dans une poche à douille équipée d’une douille cannelée. Réservez au réfrigérateur jusqu’au dressage. Finissez en réalisant les cornes de monstre avec la pâte à sucre­ : mieux vaut utiliser des gants en latex pour cette manipulation. Pétrissez et chauffez la pâte à sucre de vos mains pour la rendre malléable. Séparez-la en 2 morceaux égaux. Déposez 1­goutte de colorant violet sur chaque morceau et pétrissez-les du bout des doigts pendant 3 à 5 min.

Façonnez-les en cornes recourbées et passez au dressage. Dressage­ : coupez la génoise en deux dans l’épaisseur. Garnissez son cœur de crème montée à la myrtille. Recouvrez le tout du second morceau de génoise. Pochez généreusement de crème montée au café et au whiskey. Piquez les cornes et vous voilà avec un fabuleux et généreux gâteau au monstre !

« Extrait de Gastronogeek 2 Le Retour de Thibaud Villanova inspirée de The legend of Zelda : Breath of Wild ©, Photographies de Nicolas Lobbastaël, stylisme de Séverine Augé chez Hachette Heroes. »